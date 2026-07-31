Guardia di Finanza Asti: avvicendamento al Comando del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria

Nella giornata odierna il Tenente Colonnello Alessandra Rotondo, dopo aver reso la visita di dovere al Comandante Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Gen. Div. Giovanni Avitabile, ha assunto il Comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti ricevendo il passaggio di consegne dal Tenente Colonnello Raffaele Del Vecchio.

Il Tenente Colonnello Raffaele Del Vecchio dopo due anni alla sede di Asti è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova ove assumerà l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica. Nel corso del periodo di comando ad Asti ha diretto le attività del Reparto conseguendo significativi risultati operativi nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, a tutela del bilancio dello Stato e della spesa pubblica, nonché nell’aggressione e nella confisca dei patrimoni illecitamente accumulati dagli autori di gravi reati economico-finanziari, assicurando un costante supporto all’Autorità Giudiziaria nello sviluppo di complesse indagini di polizia economico-finanziaria.

Il Tenente Colonnello Alessandra Rotondo, 41 anni, sposata con militare del Corpo e madre di due figli, è originaria di Messina, città nella quale ha ricoperto, nell’ultimo quinquennio, l’incarico di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza. Nel corso di tale esperienza ha diretto le attività proprie di un Reparto territoriale, coordinando numerose indagini di polizia giudiziaria. Tra le più significative figurano quelle sviluppate nei confronti della criminalità, organizzata e comune, in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nei settori economici-finanziari nonché sulle truffe sui bonus edilizi.

Arruolatasi nel 2003, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, conseguendo nel 2008 la laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Nel corso della carriera, inoltre, l’Ufficiale ha ricoperto incarichi di comando presso diversi Reparti operativi del Corpo, tra cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, la Compagnia di Terni e il Gruppo di Ancona.

Nel corso della cerimonia interna, il Comandante Provinciale di Asti, Colonnello Salvatore La Bella, ha rivolto un sentito ringraziamento al Tenente Colonnello Raffaele Del Vecchio per la professionalità, il senso del dovere e la dedizione dimostrati alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, evidenziando i significativi risultati conseguiti dal Reparto nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria e nella tutela della legalità economica, frutto dell’impegno profuso e della costante sinergia con l’Autorità Giudiziaria, la Prefettura e le altre Istituzioni del territorio, formulandogli al contempo i migliori auguri per il prestigioso incarico che assumerà presso la sede di Genova.

Al Tenente Colonnello Alessandra Rotondo, il Comandante Provinciale ha rivolto un caloroso benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro, esprimendo piena fiducia nelle sue capacità professionali e nella prosecuzione, in un’ottica di continuità, dell’azione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Asti, a servizio della collettività e a supporto dell’Autorità Giudiziaria e delle Istituzioni, nell’interesse della collettività e della tutela della legalità economico-finanziaria.