Giorni dell’olio: ultima settimana per prenotare l’olio evo da filiere etiche

C’e tempo fino al 2 agosto per prenotare l’olio evo da filiere etiche del progetto Solidale Italiano – Altromercato, utilizzando il modulo on line https://shorturl.at/y3wYm

E’ il terzo ed ultimo ordine collettivo di quest’annata in attesa del nuovo raccolto di novembre-dicembre con pre ordine a gennaio 2027.

Sono consolidate il sostegno alle tre filiere italiane, impegnate in un lavoro di recupero di antiche varietà di olive utilizzando tecniche di agricoltura biologica; impegno sociale accompagnato ad azioni di legalità in territori particolarmente ‘difficili’.

– Filiera della Cooperativa Agricola Calabra ‘Agrinova’ impegnata fortemente in progetti per l’occupazione giovanile in territori con forte presenza della ‘ndrangheta; raccoglie oltre 150 olivocoltori garantendo servizi e commercializzazione trasparenti.

– Filiera toscana dell’Antico Frantoio del Parco della Maremma recuperato da ‘Giuste Terre’ Altromercato di Milano e Legambiente càon un grande progetto di valorizzazione delle antiche varietà locali di olive; a livello sociale inserimenti lavorativi di persone in situazione di svantaggio.

– Filiera siciliana della Cooperativa Agricola Valdibella, aderente all’Associazione ‘Addio Pizzo’. La scelta agricola è quella di coltivare con metodi biologici con l’utilizzo di buone pratiche di gestione del suolo, delle rotazioni agricole, dei riposi stessi; questi alcuni degli esempi che contribuiscono alla realizzazione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e della biodiversità.

Le latte di olio sono da 3 e 5 litri.

Per informazioni:

Bottega Altromercato, Asti via Cavour 83

0141-321869 altromercato@ravafava.it