“Flamenco” con Manuel Alonso per il gran finale di Guarene Musica

Si avvia alla conclusione la 12^ edizione del festival Guarene Musica. Il gran finale è in programma per sabato 1° agosto, alle 21 in piazza della SS. Annunziata, con l’imperdibile concerto “Flamenco” di Manuel Alonso: chitarrista flamenco e compositore messicano, residente tra Andorra e Barcellona, riconosciuto a livello internazionale per la sua voce artistica distintiva e per la raffinatezza del suo linguaggio musicale. Attivo in quasi trenta paesi tra Europa, Sud-est asiatico, Medio Oriente e Americhe, si è esibito in festival internazionali, sale da concerto e importanti produzioni culturali, distinguendosi per una proposta che unisce tradizione flamenca, musica contemporanea e improvvisazione.

Nel 2023 è stato personalmente invitato dal leggendario chitarrista Al Di Meola come ospite speciale, segnando un momento significativo nella sua carriera internazionale. È inoltre fondatore e direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra d’Andorra.

A Guarene Alonso presenterà un programma interamente dedicato alle proprie composizioni originali, un viaggio musicale profondamente personale attraverso diverse forme ed emozioni del flamenco. Attraverso “Nostalgia (Soleá)”, “La Companyia (Rondeña)”, “Sukha (Alegrías)”, “La Debacle (Seguiriya)” e “Aires Gitanos (Bulerías)”, il concerto esplora il dialogo tra la tradizione flamenca, il linguaggio contemporaneo e la sensibilità improvvisativa. Ogni opera rappresenta un universo espressivo distinto: dall’introspezione e profondità della “Soleá” e della “Seguiriya”, fino all’energia ritmica e alla vitalità delle “Alegrías” e delle “Bulerías”. Qui Manuel Alonso propone una visione personale del flamenco contemporaneo, dove virtuosismo, composizione e identità artistica si fondono in un’esperienza intensa, elegante e profondamente autentica. Ingresso libero e gratuito.

Durante la serata in piazza sarà presente in piazza BarbaQ, realtà piemontese specializzata in barbecue e affumicatura artigianale. L’azienda propone una cucina che unisce le tecniche tradizionali del barbecue americano alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il festival Guarene Musica – Roero Music Fest è organizzato e prodotto dal Dragonfly Music Studio di Alba con la direzione artistica di Filippo Cosentino, con il supporto di Comune di Guarene, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Fondazione CRC.

In caso di maltempo il concerto sarà allestito all’interno della chiesa della SS. Annunziata. Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.