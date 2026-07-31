Finanziato dalla Regione con il bando “Piemonte per i Giovani” il “Progetto Canelli Young Hub”

La Regione Piemonte completa il finanziamento del bando “Piemonte per i Giovani” con lo scorrimento della graduatoria, destinando 1,4 milioni di euro ai 22 progetti rimasti in attesa di copertura finanziaria (+ Pettinengo che ha ricevuto una parte del finanziamento nel 2025 e la quota a completamento del finanziamento nel 2026).

Grazie a questo provvedimento entrano tra i beneficiari 2 progetti in provincia di Biella (Biella e Pettinengo), 6 in provincia di Cuneo (Dogliani, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Borgo San Dalmazzo, Bergolo, Mondovì e Busca), 6 in provincia di Torino (Rivoli, Santena, Lanzo Torinese, Gassino Torinese, Chivasso e Rivalta di Torino), 3 in provincia di Novara (Cameri, Casalino e Ghemme), 1 in provincia di Asti (Canelli), 3 in provincia di Alessandria (Casale Monferrato, Felizzano e Novi Ligure) e 2 in provincia di Vercelli (il Consorzio C.A.S.A. di Gattinara e l’Unione Montana Valsesia).

Con questo ulteriore stanziamento la dotazione complessiva del bando supera i 4,6 milioni di euro, confermando l’impegno della Regione Piemonte nel sostenere gli enti locali che investono sulle nuove generazioni attraverso progetti dedicati alla partecipazione, all’inclusione, alla formazione, alla cittadinanza attiva e alla crescita personale e professionale dei giovani.

Le risorse saranno erogate ai soggetti beneficiari a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, mentre gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 2027.

“La Regione completa il finanziamento del bando ‘Piemonte per i giovani’ con altri 1,4 milioni di euro e così anche il progetto di Canelli ha potuto essere incluso e ottenere il finanziamento. Con questa dotazione supplementare l’ammontare delle risorse arriva così a 4,6 milioni di euro, dimostrando concretamente la nostra attenzione verso le nuove generazioni”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sergio Ebarnabo.

“Investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro del nostro territorio e con la nuova dotazione di risorse la Regione consente a tutti i progetti di concretizzarsi e offrire opportunità reali per tanti ragazzi e ragazze – continua Ebarnabo. – Grazie all’impegno dell’assessore Chiarelli, a Canelli verranno destinati quasi 39mila euro per un progetto che offrirà strumenti, spazi e occasioni per valorizzare le capacità e le competenze dei nostri giovani”.

Nel dettaglio, il finanziamento servirà per “Progetto Canelli Young Hub – 3 azioni per l’inclusione sociale dei giovani”. La proposta è stata strutturata su tre direttrici d’azione integrate, pensate per rispondere in modo differenziato ai bisogni dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni:

– Creazione dello “Young Hub” (spazio di aggregazione e ascolto): attivazione di uno spazio fisico e di riferimento sul territorio astigiano concepito come punto di ritrovo, luogo d’informazione sulle opportunità locali e presidio per il benessere emotivo e sociale dei giovani.

– Inclusione e accompagnamento sociale: percorsi mirati all’aggancio di giovani a rischio di isolamento o NEET, per affiancarli nel riorientamento personale, formativo e civico all’interno della comunità.

– Partecipazione attiva e iniziative per il territorio: coinvolgimento dei partecipanti in progetti pratici dedicati alla promozione della cittadinanza attiva, di corretti stili di vita e di attività culturali o sportive condivise con le associazioni del terzo settore locale.

«Questi finanziamenti sono il risultato di un lavoro di squadra che parte dai territori. I nostri consiglieri regionali, insieme agli amministratori locali, hanno raccolto le esigenze delle comunità e contribuito a far emergere progettualità di qualità, dimostrando quanto sia importante mantenere un dialogo costante con i Comuni e con le realtà che ogni giorno operano a fianco dei giovani – dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte. – Ogni progetto finanziato nasce dall’ascolto dei territori e dalla capacità di trasformare idee ed esigenze concrete in opportunità di crescita. È questo il valore aggiunto di una Regione che vuole essere vicina alle amministrazioni locali, sostenendo chi investe in percorsi educativi, culturali, sociali e di partecipazione, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi strumenti per costruire il proprio futuro senza essere costretti a cercare altrove occasioni di realizzazione».

«Investire sui giovani significa dare forza ai territori, creare nuove opportunità e sostenere chi ogni giorno lavora per renderli più vivi, attrattivi e capaci di guardare al futuro. Significa rafforzare il senso di comunità, favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni e valorizzare il protagonismo giovanile come motore di innovazione, coesione sociale e sviluppo.

La Regione Piemonte continuerà a fare la propria parte, valorizzando le buone idee e accompagnando le amministrazioni che scelgono di mettere le nuove generazioni al centro delle proprie politiche» conclude Marina Chiarelli.