Festival Cacciano: a Moncalvo il coro Gospav in un concerto pop-rock

Entra nel vivo la programmazione estiva del Festival Cacciano 2026, promosso dal Comune di Moncalvo sotto il suggestivo claim “Danza e Musica sotto le stelle”.

Dopo un mese di luglio che ha registrato un eccezionale riscontro di pubblico e critica in piazza Garibaldi grazie alle serate dedicate all’arte coreutica (dai tributi alla grande musica italiana al tango argentino, fino all’energia travolgente della street dance), la rassegna estiva trasforma ora il borgo aleramico nella capitale della musica d’autore.

Il primo attesissimo appuntamento musicale del mese di agosto si terrà sabato 1° agosto, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza G. Romita (Dazio). Protagonista della serata sarà il Coro Gospav, uno travolgente ensemble vocale di oltre 20 elementi capace di unire potenza espressiva, ritmo e forte coinvolgimento scenico.

Nato a Terzo (Alessandria) nel dicembre 2013 durante un saggio di Natale nella Chiesa di San Maurizio da un’idea della Piccola Accademia della Voce, il Coro Gospav mosse i suoi primi passi come formazione gospel con l’obiettivo di trovare spazi capienti per accogliere la passione di numerosi coristi della zona di Acqui Terme.

Diretto fin dalle origini dalla Prof.ssa Marina Marauda e da Chiara Maritano (con la presidenza di Elena Gotta e la vicepresidenza di Valter Porro), il gruppo si è evoluto negli anni da repertorio spiritual a vero e proprio Pop-Rock Choir. Oggi l’ensemble spazia con disinvoltura tra brani d’autore, folk, pop, rock e musica leggera, spesso accompagnato dal vivo da band locali e protagonista di stimolanti gemellaggi corali piemontesi. In occasione della tappa di Moncalvo, il coro proporrà un trascinante programma di grandi successi appositamente arrangiati per oltre 20 voci.

«Il riscontro di pubblico ottenuto durante la prima tranche del Festival dedicata alla danza ha confermato la bontà della nostra visione culturale» dichiara il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci. «Vedere Moncalvo attrattiva, partecipata e accogliente è per noi la soddisfazione più grande. Il concerto del Coro Gospav inaugura una sezione musicale di altissimo profilo che valorizzerà ulteriormente i nostri scorci e cortili storici.»

«Il Festival Cacciano dimostra come sia possibile coniugare l’alta qualità artistica con l’inclusività» – sottolinea l’Assessore al Turismo, Sara Zuccotto «Grazie alla costante sinergia con realtà locali, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, continuiamo a garantire spettacoli totalmente gratuiti e capaci di parlare a tutte le generazioni. Il Coro Gospav porterà in Piazza Romita una carica di energia unica.»

Ingresso libero e gratuito per tutti.

Il calendario estivo proseguirà ad agosto ed estenderà la sua programmazione fino a settembre: domenica 9 Agosto (21:30) – Cortile di Palazzo Testa Fochi: Ensemble Mistralia in “World Wild Folk”, un viaggio affascinante dalla tradizione celtica a quella sudamericana; sabato 29 agosto (21:30) – Antichi Portici di Piazza Olinda Maranzana: Classwing Septet, sette elementi tra swing travolgente e arrangiamenti classici.