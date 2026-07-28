Festa a Valmanera per la centenaria Teresina Rocca

Festeggiamenti in frazione Valmanera di Asti per la centenaria Teresina Rocca, iscritta a pieno titolo nella lista dei “Patriarchi dell’Astigiano”. Con lei il figlio e la figlia, il personale della struttura, gli ospiti della residenza per anziani fra i quali anche due amiche di 101 e 102 anni a conferma della longevità e del benessere per chi vive in provincia di Asti.

Alla giornata di festa anche gli amministratori locali, il consigliere delegato dal presidente della Provincia, Davide Migliasso e il sindaco di Asti, Maurizio Rasero che hanno consegnato le pergamene.