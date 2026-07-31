Eccellenza gastronomica astigiana: a Mariuccia Valente il piatto in silver dell’Accademia Italiana della Cucina

A Tigliole, ieri, giovedì 30 luglio, durante la Conviviale estiva dell’Accademia Italiana della Cucina, la Delegazione di Asti, presieduta dall’architetto Massimo Malfa e alla presenza di Donatella Clinanti Vice Delegata, Carloalberto Goria Simposiarca e Consultore, Alfio Orecchia Consultore, ha voluto rendere omaggio a una figura simbolo della ristorazione astigiana.

Nel corso della serata è stato consegnato alla presenza dell’intera famiglia e della brigata di cucina un piatto in silver a Mariuccia Valente, quale riconoscimento per la sua lunga carriera, segnata da professionalità, dedizione e risultati di altissimo livello. La motivazione, racchiusa nella dedica incisa sul premio, sintetizza l’essenza del suo percorso umano e professionale: “Per una vita dedicata con passione e creatività all’arte della cucina”.

Con questo gesto, l’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Asti ha voluto esprimere la propria stima e gratitudine a una protagonista della tradizione gastronomica locale.