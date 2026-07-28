Domenica visite gratuite alla Pieve Madonna della Neve di Cocconato
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Domenica 2 agosto, prima domenica del mese, è possibile visitare la Pieve Madonna della Neve a Cocconato, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Si potrà così ammirare un piccolo gioiello dell’arte romanica incastonato tra le colline del Monferrato.
L’apertura fa parte del progetto Rete Romanica di Collina che permette di visitare abbazie e chiesette romaniche nel territorio tra Po e Monferrato ogni prima domenica del mese fino ad ottobre. Per approfondire sulla Madonna della Neve di Cocconato clicca QUI.