Domenica Asti ricorda Mauro Alganon e le vittime della strage di Bologna

In occasione del 46° anniversario della strage di Bologna, domenica 2 agosto alle 10.15, l’Amministrazione Comunale di Asti organizzerà un momento di commemorazione, ai Giardini Mauro Alganon, per rendere omaggio alla memoria dell’astigiano Mauro Alganon e di tutte le vittime di quella tragica pagina della storia italiana.

“Nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di terrorismo esprimiamo la vicinanza dell’intera comunità astigiana ai familiari delle vittime – commenta l’Amministrazione Comunale – A distanza di 46 anni, infatti, la strage di Bologna rappresenta ancora una ferita profonda nella memoria del nostro Paese e il ricordo di chi ha perso la vita resta un dovere civile e morale”.

Alla cerimonia sarà presente Silvana Alganon, sorella di Mauro.