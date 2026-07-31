Dalle “settimane verdi” al dibattito sul territorio: a Portacomaro l’ecologia integrale della Laudato Si’ si fa concreta

Unire la cura della “casa comune” all’inclusione generazionale, partendo dall’educazione dei più giovani. È questo lo spirito che muove l’incontro pubblico “L’enciclica Laudato Si’ in dialogo con il territorio”, in programma domenica 2 agosto alle 18.30 all’Agriturismo “Terra d’Origine” (Via San Pietro 82, Portacomaro).

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Parrocchia di Portacomaro, l’azienda agricola Durando, la Biblioteca Comunale e il movimento Laudato Si’, rappresenta il culmine di un percorso sociale e pedagogico radicato nel tessuto locale.

L’appuntamento del 2 agosto non nasce isolato, ma si sviluppa dal dialogo continuo tra la parrocchia e l’associazione locale “Anita e i suoi Fratelli”. Le due realtà hanno unito le forze per dare vita a un Centro estivo alternativo rispetto alle tradizionali offerte estive: le “4 settimane verdi” vissute nel mese di luglio. L’obiettivo è stato quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di entrare in contatto diretto con la natura e la sua biodiversità. Un’esperienza sul campo finalizzata a stimolare l’inclusività tra pari e il dialogo con le altre generazioni; pilastri centrali del magistero di Papa Francesco e oggi proseguiti con continuità da Papa Leone XIV. Proprio mentre i ragazzi vivevano la quotidianità delle settimane verdi, le tematiche della Laudato Si’ hanno guidato la forma delle giornate, ispirando la comunità a estendere questo dibattito a tutta la cittadinanza.

Il territorio di Portacomaro dimostra da tempo una profonda attenzione quotidiana al magistero pontificio. Fin dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato Si’, la comunità locale ha cercato di dare un volto visibile e concreto alle linee guida del Papa in materia di ecologia integrale. Il convegno di domenica prossima vuole tracciare il bilancio di questo impegno e rilanciare nuove prospettive.

Programma dell’incontro

Il momento di riflessione e dialogo si articolerà attraverso i contributi di esperti e protagonisti del progetto. Alle 18.30 saluti istituzionali e presentazione del luogo. A seguire intervento di don Luca Solaro, già direttore della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi e attuale parroco di Monale, Baldichieri e Tigliole. Il sacerdote analizzerà le linee filosofiche, teologiche e pastorali dell’enciclica. Prenderà poi la parola Chiara Bertinetti in rappresentanza dell’associazione “Anita e i suoi fratelli”, che presenterà i risultati delle “4 settimane verdi” realizzate a luglio in collaborazione con la parrocchia.

In coerenza con i valori di inclusione e sostegno alla comunità, per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio di baby-parking gratuito per bambini e ragazzi nella fascia 0-12 anni. L’ingresso all’evento è libero e gratuito; in caso di maltempo, l’incontro si svolgerà regolarmente negli spazi al coperto della struttura ospitante.