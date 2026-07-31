Da stasera quattro giorni con “Tigliole in Festa” nel parco del castello

Scatta questa sera “Tigliole in Festa”, la manifestazione della Pro Loco di Tigliole che fino a lunedì animerà il Parco del Castello Comunale, in Piazza Vittoria 3.

Si parte alle 19.30 con lo stand gastronomico, aperto ogni sera con antipasti, primi, grigliata mista, trippa, carpionata e dolci, oltre al servizio bar. Ad aprire le danze sarà l’American Sound Asti, che darà vita a una Super Dance Party.

Nei prossimi giorni spazio alla B-Side Cover Party Band (sabato), alla Fiesta Latina di Salsabor con dj Marcos Puma (domenica) e all’Orchestra di Sonia De Castelli, che lunedì chiuderà la rassegna.

Presente anche il banco di beneficenza curato dal Comitato Bambini di Tigliole.

Foto di copertina di Alina Haman