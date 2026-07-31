Da stasera quattro giorni con “Tigliole in Festa” nel parco del castello

di - 31 Luglio 2026 - 8:02

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tigliole credits Alina Haman

Scatta questa sera “Tigliole in Festa”, la manifestazione della Pro Loco di Tigliole che fino a lunedì animerà il Parco del Castello Comunale, in Piazza Vittoria 3.

Si parte alle 19.30 con lo stand gastronomico, aperto ogni sera con antipasti, primi, grigliata mista, trippa, carpionata e dolci, oltre al servizio bar. Ad aprire le danze sarà l’American Sound Asti, che darà vita a una Super Dance Party.
Nei prossimi giorni spazio alla B-Side Cover Party Band (sabato), alla Fiesta Latina di Salsabor con dj Marcos Puma (domenica) e all’Orchestra di Sonia De Castelli, che lunedì chiuderà la rassegna.
Presente anche il banco di beneficenza curato dal Comitato Bambini di Tigliole.

Tigliole in festa 2026

Foto di copertina di Alina Haman

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