Concerto sotto le stelle alla Madonna della Neve di Castell’Alfero

In occasione della festa della Madonna della Neve che si celebra il 5 agosto, il Comune di Castell’Alfero, in collaborazione con l’Associazione Culturale Milaresol, organizza sabato 1 agosto 2025 alle 21,15 nella splendida cornice della pieve romanica il “Concerto sotto le stelle”, che avrà come ospiti i Gipsy Friends.

L’Associazione Milaresol ha programmato nei primi giorni del mese di agosto tre appuntamenti nei Comuni di Castell’Alfero, Albugnano e Moncalvo proponendo un’offerta varia passando da autori cardine della musica classica come Bach, Beethoven, Brahms, Chopin ad autori alternativi come Mansurian, Piazzolla, Morricone.

Il primo appuntamento sarà proprio sabato 1 agosto alla Madonna della Neve in località Rebrondata a Castell’Alfero (coordinate 44.9956761,8.1928744,17). Protagonista sarà lo swing del duo di chitarre manouche Gipsy Friends, con Federico Briasco vincitore del prestigioso concorso “Pittaluga” e un particolare programma che racchiude anche musiche dei Queen e di Carlos Santana. Il concerto sarà ad ingresso libero e per ulteriori informazioni contattare il comune di Castell’Alfero al numero 0141-406611 (www.comune.castellalfero.at.it).

Domenica 2 agosto la pieve sarà inoltre visitabile tutto il giorno gratuitamente nell’ambito della Rete Romanica di Collina dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e si potranno ammirare il suo splendido campanile a sezione circolare, unico nel suo genere, l’abside tardo romanico e un magnifico affresco rappresentante l’Apocalisse nel catino absidale.

I due appuntamenti successivi proposti dall’Associazione Milaresol saranno domenica 9 agosto alle 18 alla Canonica di Vezzolano con i tanghi di Gardel, Ramirez e Cobian eseguiti dal Duo Volver e nel Cortile di Palazzo Testafochi a Moncalvo con la musica popolare rivisitata in chiave colta dal Mistralia Ensemble, che intende portare un messaggio di pace tra i popoli.