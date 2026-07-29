Cocconato diventa “Il Borgo dei Desideri”: prenotazioni aperte per la cena sotto le stelle

Ad agosto, con l’avvicinarsi di San Lorenzo, il cielo diventa protagonista di un rito che si ripete ogni anno: alzare lo sguardo e affidare un desiderio a una stella cadente. È un gesto semplice, quasi infantile, eppure capace di attraversare le generazioni senza perdere fascino. A Cocconato, uno dei Borghi più belli d’Italia, questa suggestione diventa il cuore di un evento che trasforma il cielo d’estate in una promessa collettiva.

Venerdì 7 agosto la Riviera del Monferrato, uno dei Borghi più belli d’Italia, ospiterà “Il Borgo dei Desideri”, evento che abbina l’atmosfera speciale sotto le stelle e la suggestione del celebre pozzo dei desideri del paese.

L’appuntamento è per le ore 20:00 in Piazza Cavour, dove il ristorante Cantina del Ponte organizzerà la “Cena sotto le stelle”, con servizio enoteca curato dal Consorzio di Cocconato. Il menù degustazione, proposto a 32 euro (vini esclusi), prevede quattro portate legate ai sapori del territorio, tutte impreziosite dal tartufo nero: battuta di fassone con cialda di grana, tajarin al burro con acciughe, maggiorana, limone e tartufo, roast beef con maionese alle erbe, e per chiudere pesche al moscato con gelato alla crema e meliga. Le prenotazioni si raccolgono entro il 4 agosto al numero 0141 907003.

Oltre alla cena, la serata si intreccia con il tema portante dell’iniziativa: l’ufficio del turismo e il pozzo dei desideri del borgo saranno a disposizione per raccogliere i sogni di chi parteciperà, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dal claim della manifestazione, “Notte di vino, note di stelle”.

“Il Borgo dei Desideri” rientra nel circuito nazionale de I Borghi più belli d’Italia, che promuove eventi enogastronomici e culturali nei centri storici di maggior pregio del Paese. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito borghipiubelliditalia.it.