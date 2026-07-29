Cinque giorni di festa a Sessant

Conto alla rovescia per i festeggiamenti patronali a Sessant, frazione alle porte di Asti.

Specialità gastronomiche e musica per tutti i gusti saranno le protagoniste per cinque giorni da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto. Apertura dello stand gastronomico alle 20 e inizio serate musicali (a ingresso libero) dalle 21,30.

Domenica 2 agosto iniziative a partire dal mattino alle 9 con il raduno storico di auto, trattori e moto. Alle 11,15 Santa Messa nella chiesa di Sessant.

Per info: 3472509331, 3286495282

Di seguito la locandina con il programma nel dettaglio