Autotrasporto, Confcommercio Asti e FAI Conftrasporto Cuneo Asti rafforzano la collaborazione

L’autotrasporto rappresenta uno dei pilastri dell’economia del territorio e proprio per questo Confcommercio Asti e FAI Conftrasporto Cuneo Asti confermano la volontà di rafforzare la propria collaborazione a sostegno delle imprese del comparto.

Presso la sede di Confcommercio Asti si è svolto un incontro tra il Presidente Enrico Fenoglio, il Direttore Claudio Bruno, il Vice Direttore Corrado Attisani, i Vice Presidenti di FAI Conftrasporto Cuneo Asti , Maurizio Caredio (Caredio Group srl) , e Fulvio Gallina (Gallina Autotrasporti srl), ed il Segretario Generale Daniele Bracco, dedicato all’analisi delle principali problematiche del settore e delle strategie da sviluppare nei prossimi mesi per offrire risposte sempre più concrete alle aziende dell’autotrasporto.

Nel corso della riunione sono stati affrontati temi centrali quali l’evoluzione della normativa, la crescente difficoltà nel reperimento di personale qualificato, il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza alle imprese e la necessità di consolidare il ruolo della rappresentanza di categoria in un mercato in continua trasformazione.

“L’istituzione di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della rappresentanza del comparto dell’autotrasporto all’interno del sistema Confcommercio. Si tratta di un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio e dell’intero Paese, che merita una struttura organizzata, competente e vicina alle esigenze quotidiane delle imprese“ ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Asti Enrico Fenoglio

“ La Confcommercio di Asti ritiene che saper ascoltare gli imprenditori, interpretarne i bisogni e trasformarli in servizi sia il sistema della rappresentanza generatrice di opportunità . La nascita e il consolidamento di FAI Conftrasporto Cuneo Asti vanno esattamente in questa direzione, offrendo alle aziende del settore un interlocutore qualificato capace di accompagnarle nell’affrontare le continue evoluzioni normative, economiche e di mercato” – continua Claudio Bruno Direttore di Confcommercio.

“Il confronto avviato oggi conferma la volontà di lavorare in sinergia per sviluppare progettualità condivise, rafforzare i servizi dedicati e dare sempre maggiore voce alle imprese dell’autotrasporto, che svolgono un ruolo essenziale per la competitività del sistema produttivo e commerciale del nostro territorio» sottolinea Enrico Fenoglio.

“Le aziende di autotrasporto operano in un contesto sempre più complesso, nel quale una gestione puntuale degli aspetti contrattuali e retributivi è fondamentale, unitamente agli obblighi formativi , particolarmente delicati e complessi , Il nostro impegno è quello di affiancare gli imprenditori per garantire loro un aggiornamento costante” precisa il Corrado Attisani Vice Direttore di Confcommercio Al termine dei lavori è stato definito un calendario operativo , che vedrà , a partire dal mese di settembre , il cointerassamento delle imprese del settore e delle Istituzioni .