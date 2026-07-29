Al Castello di Roddi arrivano i piccoli cuochi: una visita-gioco per scoprire il passato

Una carota può essere viola. La salsa di pesce era un ingrediente prezioso già molti secoli fa. E non sempre sulle tavole dei nobili si trovavano le stesse posate che utilizziamo oggi. La storia passa anche dalla cucina e, qualche volta, il modo migliore per raccontarla è trasformarla in un gioco.

Nasce da questa idea “SOS Cuochi”, la visita per famiglie in programma domenica 2 agosto alle 16.30 al Castello di Roddi, pensata per bambini dai 6 ai 12 anni e per gli adulti che desiderano condividere con loro un pomeriggio fatto di curiosità, scoperta e partecipazione.

L’esperienza inizierà con una passeggiata tra le sale del piano nobile del Castello per poi scendere nelle suggestive cucine rinascimentali, dove i partecipanti scopriranno come si preparavano i pasti nelle diverse epoche, quali ingredienti erano presenti sulle tavole del passato e come si sono evoluti il gusto, le abitudini alimentari e gli utensili utilizzati per cucinare e servire.

Dalle carote viola alla salsa di pesce, dalle forchette d’argento ai cucchiai di legno, ogni ambiente offrirà lo spunto per raccontare piccoli dettagli della vita quotidiana che aiutano a comprendere meglio la storia attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente. La visita si trasformerà poi in un’attività interattiva. Con l’aiuto della guida e di schede illustrate, bambini e genitori saranno chiamati a “preparare” banchetti appartenenti a epoche diverse, mettendo alla prova intuito e osservazione per ricostruire il modo corretto di apparecchiare la tavola e servire i cibi nel corso dei secoli.

“Il Castello di Roddi custodisce una storia che può essere raccontata in molti modi. Le attività dedicate alle famiglie nascono proprio dal desiderio di rendere il patrimonio culturale accessibile anche ai più piccoli, trasformando la visita in un’esperienza da vivere insieme. Attraverso il gioco, l’osservazione e la scoperta, i bambini imparano quasi senza accorgersene e costruiscono un rapporto spontaneo con la storia e con il luogo che li circonda. È un modo per avvicinare nuove generazioni ai castelli e al patrimonio culturale del nostro territorio”, ha spiegato Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

La partecipazione costa 15 euro a famiglia e 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte. Per informazioni e prenotazioni è consigliato contattare il Castello di Roddi al numero 0173 386697 oppure scrivere all’indirizzo castelloroddi@barolofoundation.it.