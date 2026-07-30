Ad Antignano la festa patronale di Santo Stefano tra curiose specialità gastronomiche e cover

Tutto pronto per dare inizio ai festeggiamenti di Santo Stefano ad Antignano. Dall’1 al 4 agosto, in piazza Gioco del Pallone, la Pro Loco proporrà il binomio buona musica e cucina di qualità, dove la tradizione culinaria nostrana avrà incursioni nella modernità, quest’anno addirittura oltreoceano, come il Pulled Pork texano.bLa musica delle serate si configura come un vero e proprio festival delle cover.

Sabato 1 agosto, Tribute Band Abba Dream, musica dal vivo e spettacolo che ricreano l’energia della storica band svedese. Tutte le sere, alle 19.30, apre lo stand gastronomico con servizio ai tavoli. Il menù base presente in tutte e quattro le serate, comprende: Antignano Burger, collaudato piatto declinato in tutte le sue variazioni, carne cruda, vitello tonnato, acciughe, insalata bergera, agnolotti, tajarin, spiedini, salsiccia, patatine, bunet, panna cotta e dolci semifreddi. Torte e pane artigianali dell’Agripanetteria Tulipan di Antignano. Birre artigianali, vino e bevande varie.

Domenica 2 agosto, sarà la volta di “Cinemaniaxc, The music movies live show”, un viaggio nel tempo attraverso le colonne sonore dei film, telefilm e musical più amati di sempre. Piatto novità del giorno il Pulled Pork, carne di maiale tenera e succulenta, cucinata al barbecue, insaporita da un mix di spezie e da una nota leggermente affumicata, servito con insalata di cavolo rosso, panini e focaccia di “Fuoco e Farina”. Presenti anche tutte le altre specialità gastronomiche della festa.

Lunedì 3 agosto, protagonista sarà la Tribute Band Oronero con cover di Vasco, Ligabue e 883. A tavola dalle 19.30 con il piatto forte della serata: gli gnocchi, conditi con gorgonzola o al sugo di salsiccia, friciula e bombolone di “Fuoco e Farina” e ogni altra quotidiana specialità della Pro Loco.

Per concludere martedì 4 agosto, musica da ascoltare, cantare e ballare con Party band disco 80/90/2000 degli 80 VOGLIA DI 90-2000. Alla varietà del ricco menù di ogni serata si aggiunge la specialità del giorno: i fritti pastellati di Fulvio Marino di “Fuoco e Farina”, principe dei prodotti da forno.

L’ingresso agli spettacoli musicali è gratuito.