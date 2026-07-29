Accordo tra Villafranca d’Asti, Maretto e Roatto: da settembre stesso scuolabus per gli studenti

Dal prossimo anno scolastico lo scuolabus di Villafranca viaggerà anche per i bambini e i ragazzini residenti a Maretto e Roatto.

Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con la Comunità Collinare Valtriversa che consentirà agli scolari dei due piccoli centri di raggiungere l’Istituto Comprensivo di Villafranca. Il mezzo destinato al trasporto scolastico coprirà ogni giorno due distinti percorsi, dedicati rispettivamente alla primaria e alla secondaria di primo grado.

Le iscrizioni al servizio sono già aperte per tutti gli utenti: la domanda dovrà essere presentata entro il 20 agosto utilizzando il modulo online: www.comune.villafrancadasti.at.it

“Il servizio di trasporto scolastico – ricorda il sindaco Anna Macchia – rientra tra gli interventi volti a favorire il diritto allo studio e la frequenza scolastica. Con i Comuni di Maretto e Roatto, Villafranca si è presa l’impegno di organizzare e gestire il trasferimento degli alunni per le prossime tre sessioni scolastiche, fino a giugno 2029. I nostri uffici definiranno percorsi, orari, fermate nei tre centri interessati, vaglieranno le domande per l’ammissione degli utenti, determineranno e riscuoteremo le tariffe a carico delle famiglie, incaricheranno l’operatore esterno che guiderà lo scuolabus e assolveranno agli adempimenti amministrativi e assicurativi legati al servizio”.

Per quanto riguarda i costi, non ci saranno differenze per le famiglie dei tre centri interessati. Villafranca d’Asti, che nel dicembre scorso ha adeguato le tariffe rimaste invariate negli ultimi dieci anni, coprirà al 50 per cento, con proprie risorse, la spesa complessiva, mentre Roatto e Maretto verseranno in due rate per ogni bambino, ad ogni sessione scolastica, la quota pro capite di 900 euro, necessaria per compartecipare ai costi di organizzazione e gestione del servizio e distinta dalla quota dovuta dagli utenti.

Per le famiglie, la tariffa annuale di andata e ritorno sarà per il primo figlio di 324 euro, per il secondo di 264 euro (solo andata o solo ritorno: 216 euro). Per le famiglie con Isee inferiore a 10.632,94 euro le quote annuali scenderanno a 240 euro per il primo figlio e a 180 euro per il secondo (144 euro solo per l’andata o il ritorno).

Per avere sempre in ordine i conti, entro il 30 settembre di ogni anno, come ricorda il sindaco Macchia, “il Comune di Villafranca trasmetterà ai due centri convenzionati il rendiconto analitico dei costi consuntivi del servizio relativo alla sessione scolastica precedente, posto a raffronto con il piano economico-finanziario preventivo”.