A Motta di Costigliole d’Asti al via da stasera la 79° Sagra del Peperone

Prende il via questa sera, sabato 31 luglio a Motta di Costigliole d’Asti la Sagra del Peperone giunta alla 79a edizione, manifestazione che gode del sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e che terminerà lunedì 3 agosto,

Per tutti i quattro giorni di festa è prevista l’apertura degli stand gastronomici alle 19 (l’apertura delle casse è alle 18,30) e a seguire intrattimento musicale.

Per informazioni: info@prolocomotta.it +39 3388371991

Di seguito il programma dettagliato con le locandine dei menù di ogni serata.

VENERDI’ 31 LUGLIO

ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico Rane Fritte – Grigliata – Street Food (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)

ore 22.00: “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”

In collaborazione con: Cordero e Electric Lab

SABATO 1 AGOSTO

ore 18.00: Premiazione e inaugurazione della 79°Sagra del Sagra del Peperone e MERCATO DEL PEPERONE

ore 18,30: Esibizione del “Complesso Bandistico Costigliolese”

ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico

“LA RANA SPOSA IL PEPERONE” Rane Fritte alla Mottese (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)

ore 21.30: AREA LISCIO – Orchestra PIETRO GALASSI

ore 22.00: AREA GIOVANI – DJ Set ROBERTO MOLINARO open act MR CUGI

In collaborazione con: Florovivaismo Casto e JURI SPERTINO – Manutenzione Aree Verdi

DOMENICA 2 AGOSTO

ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico

“LA RANA SPOSA IL PEPERONE” Rane Fritte alla Mottese (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)

ore 21.30: AREA LISCIO – Orchestra GIANMARCO BAGUTTI – ORCHESTRA ITALIANA

ore 22.00: AREA GIOVANI – SHARY BAND

In collaborazione con: Bianco Auto e Macelleria Scaglia

LUNEDI’ 3 AGOSTO

ore 19.00: Stand Enogastronomico

“Grigliata sotto le stelle”

(Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)

ore 21.30: Orchestra OMAR CODAZZI

In collaborazione con IN.EL.PI e Heliwest