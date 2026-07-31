A Motta di Costigliole d’Asti al via da stasera la 79° Sagra del Peperone
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Prende il via questa sera, sabato 31 luglio a Motta di Costigliole d’Asti la Sagra del Peperone giunta alla 79a edizione, manifestazione che gode del sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e che terminerà lunedì 3 agosto,
Per tutti i quattro giorni di festa è prevista l’apertura degli stand gastronomici alle 19 (l’apertura delle casse è alle 18,30) e a seguire intrattimento musicale.
Per informazioni: info@prolocomotta.it +39 3388371991
Di seguito il programma dettagliato con le locandine dei menù di ogni serata.
VENERDI’ 31 LUGLIO
ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico Rane Fritte – Grigliata – Street Food (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)
ore 22.00: “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”
In collaborazione con: Cordero e Electric Lab
SABATO 1 AGOSTO
ore 18.00: Premiazione e inaugurazione della 79°Sagra del Sagra del Peperone e MERCATO DEL PEPERONE
ore 18,30: Esibizione del “Complesso Bandistico Costigliolese”
ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico
“LA RANA SPOSA IL PEPERONE” Rane Fritte alla Mottese (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)
ore 21.30: AREA LISCIO – Orchestra PIETRO GALASSI
ore 22.00: AREA GIOVANI – DJ Set ROBERTO MOLINARO open act MR CUGI
In collaborazione con: Florovivaismo Casto e JURI SPERTINO – Manutenzione Aree Verdi
DOMENICA 2 AGOSTO
ore 19.00: Apertura Stand Enogastronomico
“LA RANA SPOSA IL PEPERONE” Rane Fritte alla Mottese (Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)
ore 21.30: AREA LISCIO – Orchestra GIANMARCO BAGUTTI – ORCHESTRA ITALIANA
ore 22.00: AREA GIOVANI – SHARY BAND
In collaborazione con: Bianco Auto e Macelleria Scaglia
LUNEDI’ 3 AGOSTO
ore 19.00: Stand Enogastronomico
“Grigliata sotto le stelle”
(Antipasti, Primi, Secondi, Rane Fritte, Dolci)
ore 21.30: Orchestra OMAR CODAZZI
In collaborazione con IN.EL.PI e Heliwest