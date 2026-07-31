A Calosso fine settimana con “Museo e Dintorni”

L’Amministrazione comunale di Calosso propone anche questo fine settimana “Museo e Dintorni”, progetto pensato per accogliere i turisti con aperture speciali dei tesori nascosti del paese immerso tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Con “Museo e Dintorni”, il Comune guidato da Angelo Grasso e le Associazioni del territorio offrono un’accoglienza a 360 gradi, a partire da un buon calice di vino locale presso il Museo “Memorie di Futuro”, da tempo nel circuito della Fondazione Asti Musei da cui parte la visita del paese, tra crotin, chiese, vicoli e scalinate.

Per due fine settimana al mese, l’esperienza di “Museo e Dintorni” si ripeterà per culminare nella tre giorni della Fiera del Rapulè, ad ottobre. L’orario di visita sarà al mattino dalle 10:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Cosa vedere a Calosso con “Museo e Dintorni”

Il percorso di visita si snoda nel cuore del borgo e comprende:

MUSEO “Memorie di futuro”: immagini e filmati che valorizzano tradizioni orali e materiali della memoria di Calosso.

Qui troverete il punto informativo con personale addetto alla comunicazione, distribuzione materiale informativo e un calice di benvenuto.

Il crotin del Teatro

Visita al Crotin comunale

Il crotin Casa Irene

Abitazione d’inizio Novecento con crotin

Il crotin Zia Tina e la Casa della nonna

La tradizionale “casa della nonna”, testimonianza viva della memoria popolare.

Il crotin Montafia con la Casa di Plastica

Crotin e piccole mostre.

Percorsi panoramici e scalinate storiche

Passeggiate attorno al centro con accesso al parco del castello e a scorci mozzafiato con vista a 180° sull’arco alpino.

Chiesa Parrocchiale di San Martino

Aperta su prenotazione e in base alla disponibilità.

Infine, a completare l’esperienza, i turisti potranno gustare l’autentica cucina piemontese presso le strutture ricettive locali, abbinando i piatti ai vini della cantina comunale.

Calendario e orari di apertura

Il museo e il percorso saranno visitabili nelle seguenti date:

Agosto: sabato 1 e domenica 2 – sabato 22 e domenica 23

Settembre: sabato 5 e domenica 6 – sabato 19 e domenica 20

Ottobre: sabato 3 e domenica 4 con gran finale alla Fiera del Rapulé nel terzo fine settimana di ottobre.