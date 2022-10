Una medaglia e tantissimo entusiasmo per gli astigiani ai Campionati Mondiali di Plogging

Il gruppo del plogging astigiano torna anche quest’anno medagliato dai Campionati Mondiali di Plogging disputati dal 30 settembre al 2 ottobre tra la Val Chisone e la Val Germanasca, con Villar Perosa centro nevralgico della competizione, Pinerolo come base stanziale e Pomaretto come luogo della cerimonia di premiazione.

Dino Balsamo e Valerio Bruno

La medaglia è stata portata a casa da Dino Balsamo, già presente nella prima edizione, che in questa si è messo al collo la medaglia d’argento con grande soddisfazione di tutto il gruppo astigiano formato dal “capo-spedizione” Michele Narciso, Renato Diodà e Mara Viizo, già protagonisti della prima edizione del Mondiale, a cui si sono aggiunte Claudia Solaro e Simona Scarrone, qualificate con le plogging challenge dell’estate. Strada facendo il gruppo astigiano si è completato con Valerio Bruno, giovane sandamianese che ha ottenuto il terzo punteggio, piazzandosi dietro al nuovo campione del mondo Renato Zanelli e all’ex-equo di Dino Balsamo e del Paul Waye, proveniente dai Paesi Bassi, mentre al femminile il primo posto è andato a Donatella Boglione, già seconda lo scorso anno.

Foto credit: Stefano Jeantet

Ma al di là dei risultati, chi ha vinto è l’ambiente, perché i 70 atleti, in rappresentanza di nove Paesi (Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Ucraina e Uruguay), giunti al traguardo hanno raccolto oltre una tonnellata (1.152 kg) di rifiuti di ogni tipo, togliendo dall’atmosfera 1650 kg di anidride carbonica, pari a quella prodotta da un’auto che percorre 16 mila chilometri. A livello atletico sono stati coperti, nel complesso, 2243 km, salendo per un dislivello totale di 138.300 metri di salita.

Numeri pazzeschi per un’attività che unisce la passione per la corsa a messaggi importanti per la sostenibilità ambientale, ideata da Roberto Cavallo, albese presidente della Cooperativa ERICA, esperto in comunicazione ambientale, artista e anima del World Plogging Challenge.

All’evento era presente anche l’inventore del termine “Plogging”, lo svedese Erik Ahlstrom, vero trascinatore e motivatore, con un entusiasmo contagioso e una passione così forte verso questo modo di fare sport in maniera responsabile che ha conquistato tutti. A lui è andato in dono il volume degli Ambasciatori dello Sport della Città di Asti consegnatogli da Michele Narciso.

Foto credit: Stefano Jeantet