Studenti del Vercelli premiati dai Lions a Sanremo

Un primo premio, un sesto posto ex aequo e un premio speciale della giuria: è decisamente buono il bilancio per i ragazzi astigiani del “Vercelli” nella classifica del Premio Letterario Lions 2021-22, dedicato alle opere di Italo Calvino.

Camilla Garrone (vincitrice nella terza sezione, dedicata ai new media, con la sua prefazione a fumetti delle “Città Invisibili”), Alessio Casetta (sesto nella sezione narrativa con l’introduzione a Marcovaldo) e il team composto da Giulio Amisano, Elia Cravanzola, Antonio Fortunato e Francesco Lavina (menzione per l’eccellente tecnica di montaggio del loro clip per la sezione new media di prefazione al “Sentiero dei Nidi di ragno”) sono stati premiati sul palco del Casino della città ligure, alla presenza dei rappresentanti dei club Lyons liguri e piemontesi, promotori del concorso.

Giunto alla sua quinta edizione, il concorso prevedeva il confronto con la produzione letteraria di Italo Calvino, sanremese d’adozione, attraverso la realizzazione della prefazione a una sua opera. I ragazzi sono tutti ex studenti del Liceo, avendo concluso con l’Esame di Stato 2022 il loro percorso scolastico, ma, con la loro presenza, hanno ribadito l’attaccamento ancora vivo all’Istituto.