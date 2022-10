Raduno di Ferrari a Castelnuovo Belbo

Venticinque ferraristi si sono ritrovati domenica scorsa a Castelnuovo Belbo.

L’organizzazione dell’evento è stata seguita dalla Scuderia Ferrari Club di Alessandria come 4° ritrovo itinerante, presieduta da Franco Giuliani che ha curato tutti i particolari, dall’allestimento della piazza municipio con un grande arco d’ingresso, bandiere e tappeti che creavano uno scenario magico per i tanti partecipanti appassionati del nostro marchio automobilistico per eccellenza, la Ferrari.

All’arrivo, ogni equipaggio veniva omaggiato di una confezione di vino 958 Santero. Durante la sosta in piazza municipio sono stati premiati alcuni ferraristi con una targa o una coppa con varie motivazioni: l’autovettura con più km percorsi, l’equipaggio femminile, la più giovane auto, l’auto più datata. All’evento sono intervenuti: l’onorevole Marcello Coppo, il vice presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, il presidente di GAIA Giancarlo Vanzino, la presidente di Smart Valley Anna Biancato, il presidente della scuderia Ferrari club di Alessandria Franco Giuliani, il presidente della scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato Giovanni Angelino e il presidente del motoclub New Castle Giovanni Irudal di Castelnuovo Belbo.

Dopo l’iscrizione e la colazione presso il Bar dei Lovi le Ferrari sono partite lungo un percorso panoramico in direzione di Castelboglione per la visita alla cantina Araldica accompagnati dalla guida Gaia Colonna che illustrava la storia della cantina e la visita alle botti di invecchiamento. Durante l’aperitivo venivano fatti degustare i vini della cantina accompagnati da salumi, formaggi e focacce. Il tour proseguiva alla volta del ristorante di Fiore Grillo “La piccola Torre”, nella Tenuta La Romana sulle colline di Nizza Monferrato. Lo chef riceveva i complimenti per il menù abbinato a ottimi vini della Cantina Cossetti.

La sicurezza e la fluidità del percorso del cordone delle Ferrari venivano garantite dai motociclisti del Ducati Club di Alessandria e da alcuni motociclisti del moto club New Castle.

Aldo Allineri sindaco di Castelnuovo Belbo commenta: “Ci auguriamo che questo evento possa proseguire nei prossimi anni con una grande partecipazione in quanto il nostro territorio ha una vastissima offerta di paesaggi, vini e cibi di qualità”.

[Foto: Abruzzese Antonio]