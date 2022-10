Raccolte fondi e generosità per i dieci anni dell’associazione One More Life

L’associazione One More Life odv sta festeggiando in grande i 10 anni di attività.

Da giugno si sono svolti tre importanti appuntamenti, a cui hanno partecipato con entusiasmo e generosità molti soci e simpatizzanti. Si sono svolte due cene, una il 7 giugno a Treiso, grazie a Massimo Bergamin, che ha messo a disposizione la sua Osteria delle Rocche, l’altra il 21 settembre nella suggestiva location del Circolo del Golf città di Asti, grazie a Fabio Malfatto e curata dallo Chef Bruno Vigliotta.

Infine, il 26 settembre, alla pizzeria One More di Asti, ha avuto luogo un ricco Buffet in occasione del decimo compleanno del locale, grazie a Stefano Ollino, alla mamma e a tutto suo Staff, che ha generosamente pensato di devolvere l’incasso della serata all’associazione.

“Tre successi straordinari – commentano Piero Chiesa e Arnaldo Malfatto di One More Life – che hanno consolidato la fiducia dei nostri sostenitori e hanno fatto in modo di coinvolgere nuovi associati. Sono stati eventi piacevoli, curati nei dettagli per offrire un’atmosfera conviviale e inclusiva sotto tutti i punti di vista. One More Life odv ringrazia tutti gli sponsor, gli organizzatori e tutti i sostenitori che hanno reso possibile tutto questo e grazie a chiunque abbia contribuito a sostenere le azioni concrete a favore dei bambini e delle famiglie in difficoltà”.

L’adesione a tutte le serate è stata altissima e le donazioni sono state importanti: l’intero incasso della serata del One More è stato offerto senza trattenere neppure le spese vive e anche tutto il personale ha lavorato senza compenso.

One More Life odv prosegue la sua opera di solidarietà in Ruanda e Bolivia, portando in loco, entro la fine dell’anno e all’inizio del 2023 il provento di queste raccolte fondi alle comunità locali. Inoltre tutto questo andrà a dispensare beni di prima necessità alle famiglie astigiane, grazie a “Non solo”, magazzino solidale in viale Pilone aperto sei anni fa. Tutti i costi di trasferta e soggiorno nei paesi visitati sono totalmente sostenuti dai singoli soci senza alcun costo per l’Associazione.