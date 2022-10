Partono i corsi di massaggio infantile al consultorio di Asti

Il Consultorio di Asti ospita una serie di incontri sul massaggio infantile dedicati alle famiglie con bimbi da 0 a 12 mesi. Il progetto si svolge in collaborazione con il Comune di Asti: i corsi si compongono di 5 appuntamenti da un’ora e mezza ciascuno e sono tenuti da un’insegnante A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile). Il 7 ottobre partirà il primo ciclo di incontri, l’11 novembre il secondo.

Il massaggio infantile è uno strumento considerato di grande efficacia per rafforzare la relazione tra genitore e figlio. È semplice da imparare e ad aiuta a sostenere, proteggere e stimolare la crescita e la salute di ogni bambino.

I benefici sono molteplici: la stimolazione facilita nel bambino la conoscenza del suo corpo e migliora la sua coordinazione, l’effetto rilassamento contribuisce all’acquisizione del ritmo sonno-veglia, dona sollievo alle tensioni muscolari, favorisce l’interazione e rinsalda il legame con i genitori.

Gli incontri si tengono in piccoli gruppi, con al massimo 4 nuclei familiari, si rivolgono a entrambi i genitori ed eventualmente anche ai fratelli. I corsi si tengono il venerdì dalle 17 alle 18,30, sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione.

Il calendario:

1° corso

Venerdì 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre

h.17-18,30

2° corso

Venerdì 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 dicembre, 16 dicembre

h.17-18,30

Sede: Consultorio Asl AT – Asti, via Baracca 6

Iscrizioni e informazioni: 331 2316176 (anche WhatsApp)

0141 482081/0141 482871 – Consultorio Asl AT dal lunedì al venerdì ore 9-11

fonte immagine Depositphotos.com