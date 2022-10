Palio di Cocconato: è finita l’attesa, domenica il grande ritorno

Si è fatta attendere la 51esima edizione del Palio di Cocconato ma ora manca poco per respirare l’atmosfera medievale nella Riviera del Monferrato.

“Dopo due anni i borghi scendono finalmente in piazza – commenta il Sindaco di Cocconato, Umberto Fasoglio – più convinti e volenterosi che mai. A settembre c’è stato un ottimo mercatino medievale, dove i borghi hanno dato il meglio di se e i risultati si sono visti, il Palio non sarà da meno.

Manifestazioni come queste, dopo due anni di assenza hanno faticato ad essere riproposte e rivissute bene come prima – sottolinea Fasoglio – invece il Palio di Cocconato no: noi non abbiamo faticato, segnale che la tradizione è profonda, fa parte delle nostre radici, ci rende orgogliosi e il merito va a tutti quelli che sono riusciti a fare diventare grande il Palio e farlo entrare nelle nostre case, facendoci crescere, fin da piccoli, veri paliofili. Il nostro Palio non ha faticato per nulla a ritornare ad essere vissuto e sarà un grande Palio. Che vinca il migliore, faccio gli auguri a tutti e un applauso particolare a Borgo Tuffo che ha faticato forse un po’ più degli altri quest’anno ma con il giusto aiuto e, soprattutto, con la loro grinta e forza di volontà, riuscirà ad essere presente.”

La pandemia prima e poi lo slittamento per le elezioni dello scorso 25 settembre hanno prolungato l’attesa ma domenica 9 ottobre tornerà l’evento che vedrà sette borghi contendersi il Palio. L’ultima edizione, quella del 2019, fu vinta dal Principato di Moransengo, unico paese fuori da Cocconato a poter partecipare alla competizione. Si confermerà anche quest’anno o il vincitore sarà tra gli altri sei borghi, Colline Magre, Brina, Torre, San Carlo, Airali e Tuffo?

Per assistere alla corsa sono previsti posti a sedere (10 euro) e i posti in tribuna (15 euro): per info e prenotazioni fare riferimento all’Ufficio Turismo 0141 – 600076, oppure cocconatoufficioturistico@gmail.com

Domenica la corsa sarà preceduta dalla sfilata in abiti storici di dame, cavalieri, mercanti e popolani, poi, verso le 16, si apriranno le sfide per conquistare il drappo.

Ma il Palio avrà un preludio sabato 8 ottobre con il “Banchetto medievale” che viene servito ogni anno come buon auspicio in vista della corsa del Palio. La serata sarà allieta da musica medievale dei Sonagli di Tagatam e dai giochi di fuoco dei Burgo Turris. Tutti possono partecipare al banchetto che inizia alle 20 presso il Cortile del Collegio (offerta minima 15 Euro, gradita prenotazione entro il 6 ottobre), per info e prenotazioni fare riferimento all’Ufficio Turismo (0141 – 600076, oppure cocconatoufficioturistico@gmail.com).