Nessun ritrovamento a seguito delle ricerche di Emanuel Marino

È trascorso poco più di un anno da quando del giovane Emanuel Marino, di anni 31 al momento della scomparsa, si sono perse le tracce.

L’Associazione Penelope Piemonte, di cui il Dottor Fabrizio Pace, criminologo con competenze in Antropologia Forense è Presidente, è stata coadiuvata in data 1° ottobre 2022 da alcuni esperti in psicologia forense oltre che dai membri della Detection Dogs Ticino che, insieme ai loro cani, sono stati fondamentali nello svolgimento delle ricerche.

Il sopralluogo è stato organizzato al fine di esplorare più approfonditamente le zone di interesse che Emanuel potrebbe aver percorso. Nonostante tali zone siano già state esplorate si è ritenuto opportuno esaminarle più dettagliatamente soprattutto laddove vi fossero arbusti e rovi.

Le ricerche non hanno dato alcun esito, ma alcune zone meriterebbero ancora di essere indagate a causa della loro ampiezza.

Chiunque avesse notizie più precise su questi luoghi, reperti fotografici o si ricordasse qualsiasi dettaglio su questa storia è gentilmente invitato a rivolgersi all’Associazione Penelope Piemonte il cui contatto telefonico è il seguente: 377 091 9836.

Per mezzo dell’aiuto di più persone si potrebbero finalmente dare risposte ai familiari e agli amici di Emanuel che, nonostante sia trascorso un anno, ancora aspettano di avere notizie su cosa sia davvero accaduto quel giorno.