Mario Malandrone: “Maina, partite le prime 14 messe in mobilità: attendiamo un segnale, che la Regione batta un colpo”

Riceviamo e pubblichiamo

Era il 12 settembre, Consiglio Comunale aperto sulla casa di riposo. Tutti presenti: consiglieri comunali, Sindaco, Assessori, lavoratori e cittadini interessati alle sorti del Maina. È la sera dell’ordine del giorno condiviso proposto dalla minoranza che cercava e intravedeva una via e che indicava compiti di ciascuno . A far la comparsa in Consiglio pure i politici regionali di Pd (Canalis e Valle) e Fratelli d’Italia. Insomma la Regione batte un colpo, si palesa all’ultimo e nonostante in questi anni avesse dovuto svolgere un ruolo di controllo e magari intravvedere come l’ex Ipab poteva continuare dando servizi sanitari e di ospitalità ,oltre a quello di RSU, in quella sede promette impegno e la ricerca di soluzioni. Lo fa attraverso l’assessore Marrone (via video), anche io in consiglio apprezzo le sue promesse e dichiaro apprezzamento , anche se i dubbi sull’ interessamento vero e su possibili soluzioni promesse mi fanno sorgere dubbi. Votiamo un ordine del giorno che passa la palla alla regione, e tutti applaudono: consiglio, lavoratori e sindacati.

Nessuno torna sulle responsabilità di gestione, a chi doveva vigilare sulla Casa di Riposo, scurdammoce ‘o passato e guardiamo al futuro.

Si chiede garanzia per i posti letto convenzionati, si chiede apertura a nuovi servizi (Hospice, lungodegenza, CAVS ….), si chiede una via.

La palla passata alla Regione cade nel vuoto? A me sembra proprio così, ieri partono le prime 14 messe in mobilità.

Tutti si erano fatti paladini dei posti di lavoro in Consiglio.

La passerella pre elettorale è finita, la valorizzazione della casa di riposo anche? Il 5 di ottobre ci saranno le dimissioni del commissario e arriverà un’offerta di privati ,ma le garanzie della regione sui posti convenzionati, sul futuro che fine han fatto? C’è un’idea per il futuro? O il futuro è finito con la domenica elettorale e con la passerella ? Si sa che come diceva Gaber: “E’ tutto più rassicurante quando ci sono le elezioni”. Ha pienamente ragione Vichi Briccarello di Uniti si può, dobbiamo riportare il tema nel prossimo consiglio, la questione dei lavoratori ci sembra una priorità. Magari avessimo la possibilità dovremmo teletrasportare l’assessore Marrone in Consiglio e chiedergli cosa ha esattamente fatto, a quali impegni ha adempiuto, considerato che ad Asti quasi uno su due ha votato il loro candidato di Fratelli d’Italia , forse tra il personale della Casa di Riposo che rischia in futuro ci può essere pure qualche suo elettore.

Intanto il 5 ottobre si avvicina e i segnali non sono positivi sul futuro della Casa di Riposo e in particolare dei lavoratori, attendiamo un segnale, che la Regione batta un colpo, anche se ci eravamo già abituati a lunghi silenzi.