L’Istituto Penna di Asti all’Expo AgriCultura di Lombriasco

Si è giunti alla seconda edizione di “Expo HORTUS Lombriasco 2022 – Fiera Internazionale “AgriCultura”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco (TO) che si è svolta dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 con il tema “HORTUS: Agricoltura per la vita”.

Grazie al supporto tecnico e logistico della BTM (Banca Territori del Monviso), destinata a soddisfare e supportare interventi di questo tipo, e il sostegno di differenti aziende partners espositrici e di numerosi imprenditori, si sono trattati temi come immigrazione e sostenibilità nei settori dell’orticoltura, florovivaismo, frutticoltura, arboricoltura, piante officinali/ornamentali e meccanizzazione. Quest’anno sono state presenti alla manifestazione le Scuole Agrarie Salesiane di Francia, Belgio e Italia, con anche il coinvolgimento di altre realtà scolastiche del territorio come

Istituto Penna di Asti e Istituto Vittone di Chieri.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di sviluppare efficaci scambi culturali, formativi, sociali e collaborazioni tecnico-scientifiche che potessero creare opportunità imprenditoriali per generare maggiori motivazioni per i nostri giovani, grazie al coinvolgimento delle aziende di settore.

Il Penna di Asti, pur non essendo parte della rete delle scuole salesiane, ha partecipato in virtù di contatti precedenti con l’Istituto di Lombriasco con cui si rapporta già da diversi anni. Per l’occasione è stato utilizzato l’Agrivan Gourmet, un progetto recente in collaborazione con la CIA di Asti, che prevede l’utilizzo di un mezzo itinerante su cui sono stati esposti per la vendita i prodotti interamente realizzati nell’azienda agricola La Favorita e dal personale della sezione enogastronomica.

Durante la giornata conclusiva di domenica 2 ottobre, alcuni momenti di particolare rilievo sono stati la partecipazione dei sindaci dei comuni del territorio e il saluto del Primo cittadino di Lombriasco Daniele Ronco. Successivamente sono stati consegnati i premi di partecipazione agli espositori, consistenti in un cesto di prodotti tipici locali. Al termine della premiazione il Direttore della Scuola Agraria di Lombriasco, nel portare i suoi saluti ha ringraziato il Direttore del Progetto Solidale di Don Bosco Daniel Ormeno, i Dirigenti e i responsabili delle scuole e tutti i partecipanti. E’ seguito un rinfresco e chiusura dell’evento.