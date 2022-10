In occasione della Giornata Mondiale per il cuore la Croce Verde di Asti, ente che già collabora con l’IIS Castigliano per la formazione degli studenti ai fini del PCTO, è intervenuta presso l’Istituto per promuovere la cultura della prevenzione e del primo soccorso.

Il progetto si è svolto presso entrambi gli edifici astigiani del Castigliano, il giorno mercoledì 28 settembre negli spazi della parrocchia Don Bosco dove si trovano alcune classi dell’indirizzo sociosanitario, il giorno giovedì 29 settembre negli spazi della scuola situata in via Martorelli 1.

In particolare gli operatori della Croce Verde hanno presentato il loro progetto sui fattori che migliorano l’efficacia del soccorso in un evento cardio-cerebrovascolare sotto forma di gioco a squadre, per rendere più accattivante la partecipazione delle classi e degli studenti. I formatori hanno prima descritto e poi dimostrato praticamente le manovre e procedure fondamentali della “catena della sopravvivenza” in cui tutti i cittadini, attraverso un tempestivo e adeguato intervento, possono avere un ruolo importante e di ausilio alle strutture sanitarie nel migliorare la sopravvivenza del paziente. Gli istruttori di Croce Verde hanno poi spiegato come effettuare in modo efficace una chiamata al numero unico di emergenza 112, evidenziando anche quali informazioni verranno richieste dagli operatori di centrale operativa.

Gli studenti si sono cimentati a provare praticamente sui manichini le principali manovre di soccorso legate alla rianimazione cardio-polmonare e le manovre di disostruzione delle vie respiratorie, perché anche in questi casi la tempestività nell’intervento da parte di un comune cittadino può essere vitale. Per verificare le competenze acquisite gli studenti di ogni classe sono poi stati suddivisi in gruppi dove, sotto forma di gare a punti, hanno dovuto completare dei cruciverba e dei tangram raffiguranti un cuore.

Infine ogni gruppo classe è stato invitato a fotografare le fasi salienti della propria “giornata del cuore” e a inviarle con un # alla Croce Verde. Le foto più significative potranno far vincere alla classe un corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore.

La giornata del cuore al Castigliano si è dimostrata un pieno successo di collaborazione tra scuola ed enti, in cui la didattica e la formazione si possono unire al gioco per stimolare le nuove generazioni su tematiche fondamentali per la nostra salute e prevenzione.