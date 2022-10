La crisi energetica morde anche a San Damiano: al buio il palazzo municipale, si valuta se spegnere anche altri punti luce

L’aumento dei costi di luce e gas è una spada di Damocle sulle casse del Comune di San Damiano (così come di qualsiasi altro Ente impresa o famiglia). Il costo per le utenze di luce e gas, circa 120 mila euro all’anno si è trasformato in un costo semstrale, e l’inverno è alle porte. Per questo motivo il sindaco Davide Migliasso ha deciso di spegnere l’illuminazione del palazzo municipale, quella del monumento all’Alpino di piazza Libertà e quella del monumento di piazza 1275. ” Stiamo sensibilizzando i dipendenti cpmunali, oltre che le associazioni e le società sportive, ad un utilizzo strettamente necessario della luce elettrica, sfruttando il più possibile la luce solare. Stiamo anche valutando la possibilità di spegnere altri punti luce sul territorio, è in corso una analisi sulla fattibilità per quanto riguarda viabilità e sicurezza”.

Guerra alle deiezioni canine

E’ stata emanata un’ordinanza nei confronti dei proprietari di cani, che spesso si abbandonano a cattive abitudini.

” Durante la conduzione dell’animale nelle aree pubbliche bisogna adottare le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio con una lunghezza non superiore a mt. 1,50, affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente ed assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui si vive. È vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate. È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell’obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà o in temporanea custodia, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali. Il conduttore del cane dovrà ripulire immediatamente anche le

deiezioni liquide e pertanto dovrà disporre di acqua in quantità sufficiente per lavare le deiezioni dell’animale”. Le sanzioni amministrative partono da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

Finiti i lavori all’Istituto Penna

Tornano all’Istituto Penna di San Damiano gli studenti che erano stati trasferiti al plesso astigiano per permettere i lavori di ristrutturazione dell’Istituto. I locali sono stati sottoposti a interventi di adeguamento energetico e antisismico per un totale di oltre un milione di Euro.

Aperte le iscrizioni per scrutatori e presidente di seggio

Sono aperte le domande per iscriversi nell’Albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio del Comune di San Damiano. La scadenza è prevista il 30 novembre 2022. I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune .

Festa del volontariato

Domenica si svolgerà a San Damiano la Festa del Volontariato: in Via Roma e in Piazza Libertà saranno presenti svariati banchetti espositivi da parte delle associazioni operanti sul territorio, con lo scopo di promuovere le proprie attività sociali. Alle 11.15 ci sarà invece un momento istituzionale con la consegna della pergamena a tutte le Associazioni di Volontariato che hanno svolto la loro opera nel corso dell’anno. In caso di maltempo la cerimonia si terrà al centro polivalente .