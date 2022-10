“Investire sulla scuola significa investire sul futuro di tutto il territorio”.

A dirlo è stato il sindaco Paolo Luzi nel suo lungo discorso per l’inaugurazione della nuova scuola primaria di Montechiaro d’Asti, in località San Dionigi, sabato scorso 1 ottobre.

Visibilmente emozionato il primo cittadino ha elencato le tappe che hanno portato alla costruzione del plesso evidenziando come in soli 21 mesi, in pieno periodo pandemico, è stato possibile costruire un edificio all’avanguardia, spazioso e a misura di bambino, proprio di fianco all’edificio che ospita la scuola secondaria e dell’infanzia realizzando di fatto una vera e propria “cittadella della scuola”.

L’opera, per un costo di 1.325.000,00 euro, è stata realizzata con fondi della Regione Piemonte a valere sul programma triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020. La paternità del progetto è dell’Unione Comunità Collinare Val Rilate, composta dai comuni di Camerano Casasco, Cortanze, Cossombrato e Montechiaro.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale Marco Gabusi, il neo eletto deputato, onorevole Marcello Coppo, i sindaci o rappresentanti dell’Unione dei comuni della Val Rilate e primi cittadini dei comuni limitrofi, oltre al parroco don Emanuele che ha dato la benedizione ai nuovi locali. Presente anche l’ex consigliera regionale Angela Motta che aveva seguito le prime fasi della progettazione: “un esempio di come quando si parla di scuola e di bambini non esistono distinzioni tra correnti politiche” ha tenuto a precisare l’attuale assessore Gabusi.

A prendere la parola anche la dirigente scolastica Claudia Cerrato che ha voluto evidenziare come il contesto in cui si studia influisce favorevolmente sulla didattica e sul buon apprendimento.

Questa mattina, 3 ottobre, le aule spaziose, colorate e luminose hanno accolto per la prima volta i 110 alunni. L’edificio ospita anche una spaziosa palestra, la cucina e il refettorio.