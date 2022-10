Il tempo è denaro… ma la vita vale di più: al Museo Diocesano di Asti campagna di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro

È visitabile, fino al mese di dicembre, la mostra dedicata al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e allestita presso il Museo Diocesano (Via Natta 36), con il seguente orario: venerdì 16-19 e sabato-domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19; in settimana su prenotazione.

L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro “Il tempo è denaro… ma la vita vale di più”, con l’intento di mantenere alta l’attenzione sul tema, anche attraverso la diffusione di messaggi di immediata percezione in grado di offrire spunti di riflessione tanto individuale quanto collettiva.

La mostra si è recentemente arricchita con un cartellone celebrativo per ricordare il disastro di Marcinelle, avvenuto la mattina dell’8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. In quell’occasione, a causa di un incendio persero la vita 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 operai immigrati italiani.

L’iniziativa è realizzata da Tempi di Fraternità ODV, in collaborazione con CSVAA e Museo Diocesano di Asti, con il patrocinio di Provincia e Comune di Asti, CGIL Asti, CISL Asti Alessandria, UIL Asti Cuneo, Inail- Direzione territoriale Alessandria Asti, Anmil e Acli, e con il sostegno delle associazioni di volontariato Auser Asti, Ada Asti Cuneo, Anteas, Asiap e Sotto il Baobab.

