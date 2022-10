“Il futuro è adesso”: ad Asti un convegno promosso da Artom e Cpia per aiutare a realizzare il proprio progetto di vita

L’Istituto Artom di Asti e il Cpia di Asti organizzano nella giornata di mercoledì 12 ottobre un convegno dal titolo “Il futuro è adesso. La Scuola come servizio essenziale per il proprio progetto di vita”, presso il Polo universitario Uni Astiss Rita Levi Montalcini in Piazzale De Andrè a partire dalle 9,30.

L’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore, ma anche al personale docente, ad eventuali universitari del Polo Astiss, e alla realtà economiche del territorio (Unione industriale, Camera di Commercio, Enti locali….), è stata presentata presso l’Istituto Artom di Asti alla presenza dei dirigenti scolastici Franco Calcagno (Artom) e Davide Bosso (Cpia).

“Il desidero delle due scuole è quello di favorire con questo convegno la competenza imprenditoriale, ma non dal punto di vista economico: a noi interessa che l’attività imprenditoriale sia su sè stessi, fare un progetto di vita. Per questo motivo abbiamo coinvolto un’economista, un sociologo, due docenti e una psicopedagogista” ha esordito Calcagno nel presentare l’obiettivo del convegno.

Un prezioso aiuto in questo percorso viene dall’esperienza del Cpia, come spiega Davide Bosso: “Rivedere i percorsi di vita, con finalità lavorative; capire come la scuola può interagire con l’adulto per aiutarlo a realizzare il proprio progetto di vita, aiutare gli studenti a ritrovare questo progetto di vita attraverso un percorso scolastico: sono questi gli obiettivi che ci poniamo e che vogliamo far conoscere attraverso il convegno.”

Questi i relatori, e i loro relativi ambiti, che interverranno al convegno:

1. Dott. Ercole – ambito: sociologia. Analisi sociale e progetti di vita partendo dagli scenari attuali post pandemia

2. Dott.ssa Maione – ambito: economia. La produttività del Paese e le richieste del contesto produttivo; l’importanza dello studio delle discipline STEM per un progetto di vita/lavoro

3. Dott. Pescitelli – Serrao – ambito: imprenditoria. Imprenditori di se stessi, le competenze imprenditoriali per il proprio progetto di vita

4. Dott. Princi – ambito: psicologia/pedagogia. Conoscere se stessi per mirare al raggiungimento di un equilibrio tra esigenze/capacità/aspirazioni. Il ruolo centrale della Scuola.

5. CPIA: la formazione degli adulti, esperienze e riflessioni

Programma

Accoglienza ore 9- 9.30

9.30 Saluti istituzionali – Introduzione dei Dirigenti Calcagno e Bosso – Presentazione Relatori

10.00 dott.ssa Maione

10.20 dott. Pescitelli Serrao

10.40 dott.ssa Princi

INTERVALLO

11.20 dott. Ercole

11.40 CPIA

12.00 domande

Conclusioni e Saluti

Modera: Roberta Favrin, giornalista

Sede: Polo universitario Uni Astiss Rita Levi Montalcini, Piazzale De Andrè ASTI

CV dei relatori

Valeria Maione già professoressa di Statistica e poi anche di Economia del lavoro (2000) e Statistica per la valutazione dei servizi (2003) presso Uni GE. Docente presso l’Università degli Studi di Genova in Economia del lavoro nella Laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche. Già consigliera di parità delle regione Liguria e reggente della Filiale di Genova per la la Banca d’Italia, Vice presidente CREIS in carica.

Enrico Ercole, professore di sociologia all’UNIPO, direttore del corso di laurea in società e sviluppo locale. Corsi: Sociologia delle città, Ricerca partecipata, Fondamenti di politica sociale. Presidente Biblioteca DiGSPES, Università del Piemonte Orientale.

Claudia Pescitelli e Giuseppe Serrao, 2i3 T incubatore di impresa UNITO. Docenti corso Pianificazione e controllo strategico per i modelli di business innovativi, presso economia aziendale.

Floriana Princi Psicopedagogista, mediatore Feuerstein, Specializzata in psicopatologia dell’apprendimento, Responsabile AIDAI (Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività) Regione Piemonte per l’ambito scolastico.