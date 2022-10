Il Coro “Amici della Montagna – CAI Asti” cerca nuove voci maschili

Il Coro “Amici della Montagna – CAI Asti” per poter continuare la sua attività, iniziata nel lontano 1951, sta cercando nuove voci maschili.

Non è necessario conoscere la musica. Gli interessati, senza impegno, potranno assistere alle prove canore che si svolgono ogni venerdì alle 21.15 nella sede di Via G. Scotti, 13 ad Asti.

Fin dagli albori la formazione ha assunto una connotazione e un’identità precisa con la ricerca di armonie delicate ed impostate sulla precisione dell’esecuzione. Nel corso della lunga carriera canora si sono succeduti diversi Maestri-Direttori dove ognuno, a proprio modo, ha lasciato un’impronta.

Dal 2001 il complesso è diretto dal M. Flavio Duretto che ha saputo portare entusiasmo e nuove motivazioni grazie al suo instancabile impegno, preparazione e rigore. Sempre con simpatia e amicizia.

Il repertorio è quello classico di canti di montagna, degli Alpini e popolari non disdegnando, all’occorrenza canti religiosi e patriottici.

La formazione ha primeggiato nei concorsi internazionali di Bellagio e di Stresa, ha eseguito oltre 1250 concerti nelle più importanti città italiane ed estere come in Belgio e Svizzera, ha realizzato sette incisioni e scritto due libri.

Nell’anno 2006, in occasione del 55° anniversario di fondazione, il Comune di Asti ha conferito al coro “l’Ordine di San Secondo” prestigioso riconoscimento attribuito a singoli cittadini o associazioni che hanno portato lustro alla Città di Asti essendo testimoni nel Mondo “dell’astigianità”.

Per contatti e informazioni:

340.87.94.054 – Luca Lungo Vaschetto (Presidente)

347.51.47.255 – Mauro Ferrante (Vice Presidente)

Mail: coroamicidellamontagnacaiasti@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/coroamicidellamontagnacaiasti/