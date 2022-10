Il benessere delle mani alla Bottega Rava e Fava di Asti con Natyr

Dal 5 al 16 ottobre la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti per Benessere d’ Autunno con Natyr ospiterà un focus sulla routine mani che con i primi freddi danno i primi fastidi nelle zone cutanee più esposte come appunto le mani.

Continuerà l’attenzione verso i prodotti igienizzanti mani sia con il gel profumato e dermopurificante che con la crema mani 2 in 1 all’olio essenziale Tea Tree.

Poi spazio alle diverse linee Natyr mani: variegate creme mani ( all’aloe vera, al karitè e mandorle, all’argan e figue, all’ibisco ed al girasole e cactus), olio gel cuticole, scrub mani.

Tutte le produzioni cosmetiche Natyr oltre ad utilizzare materie prime bio garantiscono lavoro e dignità a migliaia di persone – soprattutto donne – nelle diverse parti del mondo.

ROUTINE MANI NATYR 5-16 OTTOBRE 2022