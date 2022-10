I Comuni di Fontanile ed Incisa Scapaccino alleati per dedicate una giornata intera al ricordo del Milite Ignoto

La foto del fante Antonio Bergamas in primo piano e con la scritta nel cuore «non dimenticateci!» accompagna le iniziative che i Comuni di Fontanile (Asti) e di Incisa Scapaccino hanno intrapreso insieme: Fontanile per inaugurare un’opera pubblica ed intitolarla al Milite Ignoto, Incisa Scapaccino per rendere gli onori al Carabiniere MOVM Scapaccino.

Dopo aver aderito nel 2021 al conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, progetto del Ministero dell’Interno e in occasione del passaggio ‘Treno della Memoria’ che parte il 6 ottobre da Trieste per toccare poi tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane, precisiamo essere un convoglio speciale atto a commemorare il Milite e che nel 1921 trasportò la salma del soldato da Aquilea a Roma, i Comuni di Fontanile ed Incisa Scapaccino si alleano per dedicate una giornata intera al ricordo del Milite Ignoto.

Avverrà l’8 ottobre e i due Comuni si divideranno la giornata nei rispettivi paesi scambiandosi la presenza nei vari momenti, con tanto di rispettivi Gonfaloni simbolo e suggello della collaborazione.

Inizierà Incisa Scapaccino con una cerimonia in onore del Carabiniere Giovanni Battista Scapaccino alla presenza e con la partecipazione del Presidente del Gruppo delle M.O.V.M. Gen. C.A. CC MOVM Rosario Aiosa, promotore degli eventi dedicati al ricordo del Milite Ignoto e del Cittadino Onorario fontanilese Gen. Claudio Graziano.

La mattinata inizierà alle ore 10.00 presso piazza Ferraro di fronte al palazzo Comunale con Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento dedicato a Giovanni Battista Scapaccino, in onore suo e di tutti i caduti d’Italia. Verrà poi distribuito il “Non ti scordar di me” quale simbolo da dedicare al centenario del Milite Ignoto ed idealmente ricordare tutti i caduti della grande guerra. A seguire alle ore 11.00 ci si recherà presso il Santuario Virgo Fidelis per una visita dello stesso.

Dal 1928, anno in cui l’allora Comune di Incisa Belbo cambia il nome in Incisa Scapaccino, in ricordo di Giovanni Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al valore Militare, il legame con l’Arma dei Carabinieri diventa inossidabile, tanto da avere nel piccolo borgo medievale l’erezione del Primo Santuario dedicato alla Virgo Fidelis, loro protettrice.

Nel pomeriggio si prosegue a Fontanile.

Ritrovo nel pomeriggio a Fontanile dove, alle ore 15,00 di sabato 8 Ottobre 2022, si terrà una prestigiosa conferenza a tema “Dalla Grande Guerra alla Difesa Europea” presso il teatro culturale San Giuseppe, Accompagnati da qualificati relatori, spiccherà l’intervento del Generale Claudio Graziano già Presidente del Comitato Militare Unione Europea, Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito, Force Commander a capo della missione UNIFL in Libano e Comandante della Brigata Multinazionale NATO a Kabul.

Qualificati relatori interverranno e si chiuderà con la partecipazione del Presidente del gruppo delle Medaglia d’Oro al Valor Militare, Gen. C.A. (aus) CC MOVM Rosario Aiosa che per l’occasione, presenterà il progetto “NON TI SCORDAR DI ME”, quale simbolo da dedicare al centenario del Milite Ignoto ed idealmente ricordare tutti i caduti della grande guerra.

Alle 17,30 prenderà il via la celebrazione ufficiale dell’inaugurazione, benedizione ed intitolazione della “Via del Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare – Cittadino d’Italia 1921 – 2021 e consegna del “Non ti scordar di me” alle massime autorità civili religiose e militari intervenute alla cerimonia. Picchetto armato per gli onori da parte dell’Arma dei Carabinieri.

A seguire ci sarà un intrattenimento musicale con la sempre gradita e coreografica Fanfara dei Bersaglieri “LAVEZZERI” di Asti sulla piazza San Giovanni Battista.

Seguirà rinfresco per poi alle ore 20:30, nella monumentale Chiesa di San Giovanni Battista, un musicale saluto finale a corollario di questa importante giornata, con un percorso culturale musicale che vedrà protagonista il Coro ANA “Acqua Ciara Monferrina” Sezione di Acqui Terme.

Il Comune di Fontanile è abituato a manifestazioni in grande. Nel 2018 in occasione delle celebrazioni dedicate alla vittoria nella Grande Guerra, fu indicato dalla Prefettura come primo Comune astigiano per aver organizzato due giornate di eventi che culminarono con il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Generale Claudio Graziano, allora capo di stato maggiore della difesa e dell’esercito. Giornate dedicate entrambe al fontanilese M.O.V.M. Maggiore Francesco Mignone.

Anche in questa occasione i due Comuni uniti per non dimenticare chi ha dato la vita per il nostro futuro, ci sorprenderanno con fatti istituzionali di difficile realizzazione anche per comuni ben più grandi.

Curiosità non meno importante

Domenica 9 ottobre 2022, a corollario degli eventi, una rappresentanza dei Comuni appartenenti all’Unione Collinare Vigne & Vini, con sede in Incisa Scapaccino, che hanno conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, unitamente al CORO ANA “ACQUA CIARA MONFERRINA” –si recherà presso la Stazione di Torino Porta Nuova, per onorare l’arrivo del treno del Milite Ignoto.