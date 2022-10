Grande successo per il ritorno della “Pedalatamica” promossa dalle associazioni Astro e Progetto Vita

Dopo 2 anni di assenza è ritornata la “Pedalatamica”, giunta alla dodicesima edizione corsa cicloturistica di 70 km tra Asti, Canelli, Asti alla quale hanno partecipato 132 corridori. Il motto è: ”La solidarietà viaggia sul Pulmino Amico… e anche sulle ruote di una bicicletta».

Il cicloturismo è la specialità che meglio esprime l’essenza del ciclismo amatoriale: è il piacere di una passeggiata in bicicletta in compagnia, godendo dei paesaggi e dello spettacolo che la natura ci offre nel corso delle stagioni. Questa manifestazione ciclistica, non competitiva, serve anche per sostenere il volontariato dell’Oncologia. L’organizzazione era curata dalle due associazioni che prestano servizio ogni giorno nella struttura diretta dal primario Marcello Tucci: l’Astro, associazione scientifica per la terapia e la ricerca in oncologia, che gestisce il Pulmino Amico, assicurando quotidianamente il trasferimento gratuito dei pazienti dal domicilio al day hospital oncologico e il Progetto Vita, la cui “mission” è quella di diffondere una cultura positiva di fronte alla malattia ed alla paura della morte. Il supporto tecnico è stato garantito come sempre dall’Acsi, con la società Alessandro Ercole, presente con il suo presidente Cren. Prima della partenza, il presidente dell’Astro, Franco Testore, ha ricordato con un minuto di silenzio Giorgio Zamengo, ciclista e sostenitore dell’Astro, scomparso il 2 maggio,

Il lungo biscione, partito alle 9,30, con la bandierina abbassata dalla famiglia Zamengo, ha percorso per uscire dalla città Corso Dante, piazza Alfieri, Corso Savona causa la chiusura del cavalcavia Giolitti ed è stato scortato dal prezioso lavoro delle staffette, dalla polizia locale e dalla polizia stradale. Dopo il riordino a Costigliole e a Sant’Antonio la carovana ha sostato a Canelli, per il ristoro. Al ritorno, fermata ad Agliano Terme e la conclusione ad Asti davanti all’ospedale dove il Progetto Vita ha preparato un ottimo buffet.