Un ritorno atteso e partecipato, dopo due anni di sospensione, quello del Festival del disegno Fabriano a Nizza Monferrato, svoltosi ieri, domenica 2 ottobre, al Foro Boario, dal tema” Vestiamo il colore”.

Una collaborazione intensa, progettata da tempo con l’Accademia d’arte ACME di Novara, presente in molte città e anche ad Asti, con la Professoressa Cinzia Savina, insegnante e artista e il professor Giangiacomo Calvi, che dal mattino hanno interagito con un folto gruppo di studenti della scuola secondaria di secondo grado Pellati, guidati dal prof.Bosca, in una carrellata di laboratori diversi (origami, oggetti decorativi, fiori, foglie, stencil…).

Altro laboratorio seguitissimo, quello di caricature proposto da Federico Giacosa, educatore e arteterapeuta.

L’affluenza della popolazione, iniziata già dalle 14, è stata massiccia e continua, in una successione ininterrotta di adulti e bimbi. Presenti e soddisfatti una buona rappresentanza degli ospiti delle residenze per anziani Villa Cerreto e Anteo, di Nizza Monferrato, ospiti del centro diurno, delle comunità terapeutiche, alunni delle scuole, numerosi bimbi piccini per i quali era stata predisposta un’area apposita. Anche il disegnatore Luca Mesini, intervenuto spontaneamente, ha coinvolto numerosi ragazzi con il suo tratto caratteristico e la bravura conosciuta.

La giornata è terminata con una inattesa e raffinata sfilata di moda, con studentesse graziose e eleganti nei loro abiti di carta e tessuti, arricchiti con particolari predisposti nel pomeriggio. Anche gli olmi antistanti il Foro sono stati “vestiti” con carta Fabriano decorata con colori a spruzzo fluorescenti, che hanno reso l’entrata al Foro festosa e varia.

“Si ringraziano Fabriano che omaggia di carta di ogni grammatura l’organizzazione, la Biblioteca Civica U.Eco, che ha predisposto tutti i materiali, i volontari dello staff, tutti i partecipanti e la Banca d’Alba per le utili matite colorate e Telenizza che sempre riprende gli eventi meritevoli” chiosa l’assessore del comune di Nizza, Ausulia Quaglia.