Fiera del Rapulè: da oggi ticket in vendita per garantirsi il posto al grande evento di Calosso

E’ attiva da oggi, sabato 1 ottobre, sul sito www.fieradelrapule.it , la possibilità di acquistare i ticket per garantirsi il posto alla 22a edizione della Fiera del Rapulè, in programma a Calosso da venerdì 14 a domenica 16 ottobre.

Mentre la serata del venerdì è ad accesso libero, per il sabato e la domenica potranno accedere all’area della manifestazione solo coloro i quali avranno acquistato online i ticket per partecipare all’evento. Ampliati i posti rispetto a quelli contingentati del 2021, anche l’edizione 2022 avrà comunque biglietti a numero chiuso, dunque è meglio non aspettare e garantirsi la possibilità di godersi una delle manifestazioni più amate e apprezzate del nostro territorio.

Ci saranno piatti della tradizione cucinati da ristoranti, associazioni locali e pro loco di Calosso e paesi vicini, come una grande sagra a cielo aperto… e nei crotin! Infatti saranno loro i protagonisti della manifestazione: le tipiche cantine scavate nel tufo si potranno visitare tra una degustazione e l’altra, per scoprire anche la parte più nascosta di Calosso, il paese immerso tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il tutto accompagnato dagli ottimi vini DOC e DOCG dei produttori che fanno parte dell’Associazione Crota ‘d Calos.

Il costo del ticket è di 25 euro a persona e comprende l’accesso alla manifestazione, l’accesso ai crotin, la tasca con calice per la degustazione e 20 crotin, la “moneta” ufficiale utilizzabile per l’acquisto dei piatti, l’acquisto delle degustazioni vino e l’acquisto delle bottiglie all’uscita del percorso. Dunque non perdete tempo e visitate il sito www.fieradelrapule.it dove troverete tutto quello che c’è da sapere sulla 22a Fiera del Rapulè.

Non conoscete Calosso? Volete ammirare la bellezza delle terre della Fiera del Rapulè? Allora visitate il nostro speciale cliccando qui ->Speciale Calosso