Castagnole Lanze festeggia i 60 anni di sacerdozio di don Lino Cane

Domenica 9 ottobre alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze si terrà la festa per il Giubileo sacerdotale: 60 anni di sacerdozio dell’arciprete don Lino Cane.

Il Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti presiederà la celebrazione della messa di anniversario. Don Lino è stato ordinato sacerdote da Mons. Carlo Stoppa il 23 settembre 1962 in Alba. Dopo circa due anni di tirocinio in varie parrocchie della diocesi, nel 1964 veniva trasferito a Castagnole come vice parroco a coadiuvare don Aldo Stella e qui rimase diventando parroco al ritiro di don Stella.

Quindi di questi 60 anni ben 58 sono trascorsi al servizio dei parrocchiani castagnolesi. Per questo la popolazione castagnolese ringrazierà il sacerdote per la sua dedizione, domenica 9 ottobre con una semplice e sentita cerimonia.

Alle 11 si sarà la Santa Messa presieduta dal Vescovo ed accompagnata dalla Corale Valle Tinella. Seguiranno i saluti e auguri delle autorità e degli enti castagnolesi con la consegna di attestati e omaggi. A conclusione della mattinata, alle 12,15, aperitivo sotto i portici colorati.