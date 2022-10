Castagnole delle Lanze: Contributi per l’acquisto di libri e materiale scolastico, servizi alle famiglie, riduzioni sulla TARI

L’Amministrazione comunale di Castagnole delle Lanze è vicina alle famiglie e ai bambini attraverso diverse iniziative di sostegno, dai servizi attivati sul territorio alle agevolazioni dal punto di vista economico.

Un bando è stato attivato per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri di testo e materiale scolastico, tra cui vocabolari di lingua italiana o straniera, atlanti, penne, matite, quaderni, fogli, album, colori, pennelli, compassi, righe e squadre, goniometri ed anche materiale informatico (per informazioni si può contattare il numero telefonico 0141/875623). E, sempre a disposizione delle famiglie, c’è il servizio di pre e post scuola, dedicato alle bambine e ai bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia statale Ruscone Valle e attivato a partire dalla scorsa settimana. Il servizio è organizzato dall’Albero dei Ragazzi – progetto educativo, in collaborazione con il Comune. Il pre-scuola è offerto dalle 7,30 alle 8 e il post scuola dalle 16 alle 18.

“L’Amministrazione comunale è sempre vicina alle famiglie: anche negli anni di Covid si è cercato di trovare i fondi necessari per non gravare ulteriormente su quella che è stata un’economia disastrosa. E ancora adesso, poiché c’è la possibilità di aiutare le famiglie, l’Amministrazione comunale non si tira indietro, mettendo a disposizione delle famiglie castagnolesi servizi, quali il pre e post scuola, sia fornendo un aiuto economico – spiega il sindaco di Castagnole Lanze Carlo Mancuso – È pur vero che nell’ultimo anno abbiamo aumentato leggermente le tariffe, ma non dimentichiamo che negli ultimi tre anni avevamo mantenuto le vecchie tariffe per andare incontro alle famiglie. Teniamo a sottolineare la nostra vicinanza a tutti e in particolar modo ai piccoli: un altro esempio del nostro impegno è il servizio di eccellenza dato in questi anni alle famiglie e ai bambini dalla Polisportiva Castagnolese e dall’assessorato al Welfare . Ricordiamo che il servizio del doposcuola è iniziato a Castagnole, sia per la scuola primaria sia per la scuola media, nello stesso giorno dell’inizio del nuovo anno scolastico; inoltre, altro esempio, il Comune fornisce nelle ore pomeridiane, a costo zero, un servizio di trasporto dalla scuola per accompagnare i bambini e ragazzi che praticano sport in paese. In tutto quanto possiamo fare, non ci tiriamo dunque indietro: siamo molto vicini alle famiglie e in ciò che serve per far crescere i bambini.”

E un ulteriore aiuto ai castagnolesi giunge dal Comune sul fronte delle riduzioni TARI per le utenze domestiche. Fino alle 12 del 15 novembre sono aperti i termini per presentare la domanda di agevolazione. Per partecipare al bando occorre possedere i seguenti requisiti: ISEE non superiore a 15.000 euro; essere intestatari, alla data di presentazione della domanda, dell’utenza TARI (tassa rifiuti) relativa all’immobile utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare per cui si chiede l’agevolazione; essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione; essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2017 – 2020, ovvero aver attivato piani di rateazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolata previste dalle normative vigenti; In caso di morosità pregressa o contestata dall’Ufficio in sede di verifica dei requisiti di spettanza della riduzione, l’agevolazione sarà concessa in compensazione sulle annualità meno recenti. Ogni nucleo familiare ha diritto ad una sola agevolazione per l’abitazione di residenza. Per informazioni: Ufficio Tributi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 previo appuntamento telefonico al n. 0141/875625 oppure tramite e-mail rifiuti@castagnoledellelanze.net.