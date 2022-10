Caro energia, PNRR e il Governo Meloni: videointervista a Marcello Coppo

Territorio, caro bollette, energia e la formazione del futuro governo, che vede Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio in pectore. Sono molti i temi che abbiamo toccato nel corso della videointervista con Marcello Coppo, neo eletto deputato della Camera dei Deputati per il collegio di Asti e proclamato oggi parlamentare.

“Sarà importante non deludere gli elettori che hanno riposto la loro fiducia in noi ” ha affermato Marcello Coppo “rispetto alla scorsa legislatura ora ci sono due persone che si conoscono e che faranno parte della stessa coalizione al Governo: c’è molto lavoro da fare in questi mesi, a partire dalle infrastrutture. Abbiamo diversi comuni che non hanno l’alta velocità dei dati e sul quale dovremo lavorare. L’emergenza assoluta però è quella delle bollette: bisogna fare un intervento immediato perché le attività economiche non riescono più a far fronte ai costi insostenibili di luce e gas”.