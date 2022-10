Canelli, ultimo aperitivo letterario alla Biblioteca Monticone

Con “Yoga” di Emmanuel Carrère chiuderà il 6 ottobre la stagione degli aperitivi letterari della Biblioteca G. Monticone di Canelli, apertasi con la bella stagione.

A presentare l’ultima fatica dell’autore del premiato “Limonov” sarà Maria Raiteri, che guiderà il pubblico di appassionati alla scoperta del romanzo autobiografico dello scrittore, sceneggiatore e regista francese.

Seguiranno dibattito e curiosità nell’abituale clima conviviale, accompagnati, per chi lo desiderasse, dall’aperitivo servito dall’Osteria dei Meravigliati.

L’appuntamento è per le 18.30, sotto l’albero nel cortile in Via G.B. Giuliani 29 a Canelli (in caso di maltempo, il punto di ritrovo saranno i locali al secondo piano dello stabile).

Se la stagione estiva si conclude in settimana, la Biblioteca non si ferma: il programma invernale è già partito con le letture per i bambini, a cui si affiancheranno via via la serata fenogliana del 16 ottobre al Teatro Balbo, le presentazioni di libri, i caffè filosofici e molte altre iniziative.