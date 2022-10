“Aiutare chi aiuta”: questo il motto dell’associazione Il Dono del volo presieduta da Caterina Calabrese, braccio operativo della Banca del dono. Nata da un’intuizione dell’ex assessore Mariangela Cotto, la Banca ha festeggiato i primi cinque anni di attività insieme ad amministratori, autorità, associazioni e volontari. Con il taglio della torta non poteva mancare l’ennesimo gesto di solidarietà: grazie al progetto Dona Bici, sono state consegnate altre due biciclette, la numero 200 (alla Casa delle donne di viale Pilone) e la 201 a un giovane originario del Ruanda.

“La Banca del dono è nei cuori di tutte le persone che aiutano – ha detto Caterina Calabrese, presidente Il Dono del Volo – In questi anni abbiamo portato avanti tante iniziative, soprattutto durante l’emergenza sanitaria. Grazie a Mariangela Cotto, la nostra madrina, che ha avuto l’idea e che ci supporta non solo a parole ma nei fatti”. Nel lungo elenco di attività e progetti, spiccano la raccolta di farmaci, Porta la sporta, i regali di Natale per i bimbi seguiti dai Servizi Sociali, la consegna della spesa durante il lockdown, l’ospitalità per medici e infermieri durante il Covid, bimbi sorridenti, il dona bici e molto altro. Tutto grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni: la condivisione di buone pratiche ha dato i natali a sempre nuove collaborazioni e iniziative.

“La Banca del dono è stata una felice intuizione dell’ex assessore Cotto – ha ribadito il sindaco Maurizio Rasero – è il nostro braccio operativo nel sociale, ha saputo dare risposte immediate facendo squadra, grazie al volontariato e alla rete di cittadini che hanno contribuito”. Presente al compleanno anche Isabelle Dehe, madre di Moise Kean, madrina di una campagna di sensibilizzazione e diffusione del volontariato rivolta agli stranieri: “E’ la testimonial che ci aiuta a dare un calcio alle differenze” ha sottolineato l’ex assessore Cotto. La Banca del Dono ha poi consegnato la tessera di socio onorario a Bruno Ballario.