Asti, la Compania d’la Baudetta in scena con lo spettacolo “Chi non ride in compagnia”

Venerdì 7 ottobre alle ore 21 al teatrino della Parrocchia di San Paolo ad Asti, in Via Cavour 47, andrà in scena la Compania d’la Baudetta in “Chi non ride in compagnia” (divertenti scenette) Regia della Compagnia.

La serata è organizzata da L’Unione Gruppi Anziani Fiat in collaborazione con il Crasl19(Aslat). L’ingresso è libero.

La Compania ‘dla Baudetta

La “Compania ‘dla Baudetta” è nata oltre 30 anni fa e si candida ad essere la compagnia amatoriale più longeva dell’astigiano.

“Baudetta” non è traducibile in italiano; in piemontese altro non è che il tradizionale scampanìo a festa, baudetta = festa

Il gruppo, negli anni, con rinnovati attrici ed attori, ha rappresentato commedie dialettali e brevi “pièces” o scenette, animazioni di strada, rievocazioni storiche.

L’impegno della “Baudetta” si abbina sempre al divertimento, perché la compagnia, senza altre pretese, recita con il fine di divertirsi e divertire.

Il filone preferito è quello comico surreale. I testi, solitamente scritti dagli attori medesimi, si ispirano a storie di vita quotidiana e a curiosi episodi; vengono poi personalizzati con fantasia ed originalità, tipiche qualità del gruppo.

La lunga carriera ha fruttato a compagnia ed attori, anche singolarmente, una nutrita collezione di premi e riconoscimenti, ma il premio più prestigioso e gradito è pur sempre quello di riuscire, sul palco, a guadagnarsi ogni volta gli applausi del pubblico divertito.