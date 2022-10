Oggi pomeriggio, sabato 1 ottobre, presso la sede dell’Associazione Alzheimer di Asti in via Scotti 13 ad Asti, si è svolta l’inaugurazione del Giardino delle Meraviglie.

Accolti dalla presidente dell’Associazione Alzheimer di Asti, Mariateresa Pippione, sono intervenuti alla cerimonia il sindaco di Asti Maurizio Rasero, e i rappresentanti delle associazioni e dei tanti club di servizio che hanno contribuito alla realizzazione del giardino.

Dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, i benefattori, le Autorità, i volontari e i soci dell’associazione, la presidente Pippione nel suo intervento ha ripercorso le tappe che hanno portato all’inaugurazione di oggi: “Nel 2017 abbiamo avuto l’opportunità di poter usufruire dei locali adiacenti al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze presso questo Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Asti. La convenzione di concessione richiedeva la cura dello spazio esterno inutilizzato ed incolto. Si è da subito delineata l’idea del “Giardino delle meraviglie” per i malati di Alzheimer, seguiti dall’Associazione, ovvero realizzare un giardino terapeutico e sensoriale con area dedicata all’ortoterapia. Il progetto di base è stato realizzato dall’architetto paesaggista Simona Straforini.

La nostra associazione, fondata nel 2001, è quasi totalmente composta da Famigliari di Malati di Alzheimer, il nostro obiettivo è quello di restituire qualità della vita alle persone malate ed alle loro famiglie attraverso varie attività e di evitare solamento di malato e famiglia. L’opportunità di creare il Giardino delle Meraviglie è stata molto bella, creativa anche se impegnativa cominciando dalla realizzazione di un pozzo per l’irrigazione, alla messa a dimora delle aiuole delle rose con il roseto di Rosa, delle piante aromatiche, del boschetto degli aceri, dei gelsi, degli alberi da frutta, delle siepi, l’installazione del Gazebo e della fontana” – ha aggiunto la presidente.

“Grazie all’aiuto dei generosi Benefattori ed al costante interesse, all’aiuto dei Nostri Volontari e dei Nostri Preziosi Volontari Giardinieri che curano con costanza e competenza, continuiamo ad abbellire uno spazio piacevole che ci da la possibilità di svolgere attività all’aperto ma anche di rendere più verde e sano il quartiere. Questa è la più bella meraviglia del Giardino delle Meraviglie poter condividere con Voi i vari momenti di incontro” ha concluso il suo intervento Maria Teresa Pippione.

La cerimonia di inaugurazione del giardino si è conclusa con la benedizione.

Nell’ultimo mese il giardino si è arricchito di una panchina rossa donata in occasione del pensionamento della signora Donatella Testa (nella foto con il sindaco e la presidente Pippione). Una importante opportunità di grande valore per la violenza contro le donne, un invito alla sosta per poter riflettere su questo grave crimine che quotidianamente brutalizza la nostra società.

Sono stati giorni intensi per i volontari dell’Associazione Alzheimer di Asti presieduta da Mariateresa Pippione. La scorsa settimana nell’ambito della Giornata mondiale dell’Alzheimer si sono svolte due importanti manifestazioni nell’ambito della Maratona in forma diffusa, fortemente voluta dalla Fondazione Maratona Alzheimer alle quali hanno partecipato numerosi astigiani. La prima è stata “Il tagliando della memoria” presso la sede astigiana dell’Associazione con test di screening sulla memoria eseguiti dalle psicologhe dell’Associazione Alzheimer Astigiana sotto la supervisione del dott. Marcello Francesconi e la seconda giornata con “La passeggiata intorno alle colline di Asti” in compagnia degli Amici della Caraffa e con incontro conviviale presso la Trattoria Villa Quaglina,