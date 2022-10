Lunedì 19 settembre alle ore 15.35 circa veniva segnalato alla centrale operativa della Polizia Municipale di Alba un uomo con atteggiamenti sospetti attorno ad un autoveicolo nel parcheggio antistante la piscina comunale di San Cassiano.

La pattuglia motociclisti del pronto intervento della Polizia Municipale si recava rapidamente sul luogo e alla vista degli agenti, l’uomo saliva a bordo del veicolo Fiat grande Punto di colore bianco e si dava rapidamente alla fuga in direzione di Barolo.

Durante l’inseguimento, il veicolo, ad altissima velocità e zigzagando tra le auto in marcia, urtava gli specchietti di almeno un paio di veicoli. La folle corsa terminava all’altezza del semaforo esistente sulla provinciale 3, nei pressi di strada Baresane, quasi al confine con il Comune di Grinzane Cavour, dove il fuggitivo provocava un incidente stradale contro due veicoli che di fatto gli bloccavano la via di fuga.

Gli agenti, di conseguenza, riuscivano a fermarlo e immobilizzarlo e a bordo del veicolo venivano rinvenuti diversi oggetti atti ad offendere, arnesi per lo scasso, quali smerigliatrice e cacciaviti di diverse misure, chiavi alterate e grimaldelli, nonché beni provento di furto.

Tra gli oggetti provento di furto vi sono sacche sportive da tennis e padel, indumenti da palestra e piscina, diversi articoli sportivi nuovissimi, una bicicletta pieghevole, in merito ai quali sono ancora in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

Il conducente veniva quindi accompagnato nel Comando di piazza Risorgimento dove, su disposizione della Procura della Repubblica di Asti, veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e deferito a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Dopo l’espletamento degli atti di rito, in serata veniva tradotto presso la casa di reclusione di Asti.

Il giorno successivo, martedì 20 settembre, si è celebrata l’udienza per la convalida dell’arresto nel Tribunale di Asti; il Giudice contestualmente alla convalida dell’arresto ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Ai fini della restituzione dei beni ai legittimi proprietari, si invitano le persone che hanno subito furti del citato materiale e oggetti, a rivolgersi alla Polizia Municipale di Alba per formalizzare la denuncia e per la restituzione dei beni sottratti.

Per informazioni:

Polizia Municipale di Alba – piazza Risorgimento, 1

tel. 0173 33664

e-mail: poliziamunicipale@comune.alba.cn.it