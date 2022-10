Al Cinema Lumière continua la programmazione di “Dante” con l’attrice astigiana Carlotta Gamba

Al Cinema Lumiére continua la programmazione del film “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto, l’attrice astigiana Carlotta Gamba, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso…

Martedì 4 ottobre e, successivamente il 12 e 13 ottobre sarà proiettato IN VIAGGIO il documentario di Gianfranco Rosi sui viaggi di Papa Francesco nei suoi anni di pontificato.

Dal14 ottobre è già in programma il film IL COLIBRI’ per la regia di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Berenice Bejo e Laura Morante. Dall’omonimo libro di Sandro Veronesi, premio Strega 2020!

Ecco la programmazione della settimana:

MARTEDÌ 4 OTTOBRE – ore 18 e 21,15: IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE – ore 21,15: DANTE

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE – ore 21,15: DANTE

VENERDÌ 7 OTTOBRE – ore 21,15: DANTE

SABATO 8 OTTOBRE – ore 19,15 e 21,15: DANTE

DOMENICA 9 OTTOBRE – ore 17,15 -19,15 e 21,15: DANTE

LUNEDÌ 10 OTTOBRE – ore 21,15: DANTE

MARTEDÌ 11 OTTOBRE – ore 21,15: DANTE (ultima proiezione)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE – ore 21,15: IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE – ore 18 e 21,15: IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi

VENERDÌ 14 OTTOBRE – ore 21,15: IL COLIBRI’ di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Berenice Bejo e Laura Morante…

Questi ed altri titoli sono disponibili anche per le scuole e possono essere prenotati dai docenti su accordo.

Il cinema ricorda i suoi riferimenti: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”. La mascherina da quest’anno non è più obbligatoria.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com