Al Borgo Viatosto il Premio Paola Ammazzalorso “La notte di dame e cavalieri”

Sullo storico palco di Via Ospedale 19, sabato 1 ottobre 2022, è andata in scena la II edizione di ‘La notte di dame e cavalieri’.

L’evento, nato nel 2019, è stato ideato dal Rione Santa Caterina con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la bellezza, la storicità, l’interpretazione e l’accuratezza nei dettagli delle principali figure che ogni anno prendono parte ed animano il Corteo Storico del Palio di Asti rendendolo unico nel suo genere.

I protagonisti della serata sono stati i cavalieri, le coppie e le dame del Borgo Don Bosco, del Borgo San Pietro, del Rione San Martino San Rocco, del Borgo Viatosto, del Borgo Tanaro Trincere Torrazzo, del Rione San Silvestro e dell Rione San Paolo.

I figuranti nei loro ricchissimi abiti, frutto del lavoro delle abili sarte dei Comitati, hanno sfilato davanti ad un numerosissimo pubblico e a esperti del settore. La giuria di qualità era infatti composta da Barbara Molina, Direttore dell’Archivio Storico del Comune di Asti e responsabile del Museo del Palio di Asti, da Katia Bovio dell’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune di Asti, da Michele Gandolfo, Capitano del Palio, da Marco Bonino e da Gianbattista Filippone, Magistrati del Palio, da Laura Berra e Luana Zanforlin, Responsabili del Corteo Storico del Rione Santa Caterina e dagli stilisti Dani e Valter del ‘Laboratorio D.V. Costumi’ di Mongardino d’Asti. Saranno proprio loro a realizzare gli ambiti premi donati durante la serata ai Comitati vincitori delle singole categorie.

I figuranti attraverso i loro abiti, i loro gioielli e le loro acconciature, hanno raccontato la storia dell’Asti medievale e delle loro nobili e ricche famiglie.

Dopo le diverse votazioni, che hanno compreso anche il voto del pubblico presente in sala, gli esiti che hanno sancito i vincitori della II edizione de ‘La notte di Dame e Cavalieri’.

Nella categoria ‘Dame’ ha ottenuto la vittoria la nobildonna Claudia Sarzanini del Borgo San Pietro mentre, il cavaliere bianco e verde Mario Colucciello del Rione San Martino San Rocco, ha ottenuto il primo posto nella sua categoria.

Alla coppia del Borgo Viatosto, formata dalla dama Elena Maria Immacolata Bitonti e dal cavaliere Maurizio Marello la I edizione del ‘Premio Paola Ammazzalorso’. La coppia di abiti sarà infatti donata dalla Famiglia Zanforlin per ricordare l’amata Paola e la sua grande passione ovvero quella di creare dalle sue mani piccole grandi opere d’arte per rendere ancora più prezioso il Corteo Storico del suo amato Comitato.

Durante la serata si è svolta l’estrazione dei biglietti della lotteria ‘Dame e Cavalieri’. A seguire i numeri vincenti:

1. 2084 _ Smartbox 3 giorni spa e gusto offerto dal Rione Santa Caterina

2. 0700 _ Abbonamento 6 mesi Dazn offerto dal Rione Santa Caterina

3. 1047 _ Cuoci pizza Ariete offerto dalla ditta Paniate di Corso Don Minzoni, 39-Asti

4. 1683 _ Confezione biscotti artigianali offerti da “Il Biscotto” di Oddenino Emanuela, Viale Don Bianco 24-Asti

5. 0418 _ Giubbotto offerto dalla ditta Camac

6. 1407 _ Felpa offerta dalla ditta Camac

7. 2172 _ Confezione biscotti artigianali offerti da “Il Biscotto” di Oddenino Emanuela, Viale Don Bianco 24-Asti

8. 0405 _ Buono per n. 4 pizze offerto dalla Pizzeria d’asporto ‘’la Tartaruga’’

9. 1729 _ Confezione biscotti artigianali offerti da “Il Biscotto” di Oddenino Emanuela, Viale Don Bianco 24-Asti

10. 1261 _ Buono per N.2 pizze offerto dalla pizzeria d’asporto ‘’la Tartaruga’’

Per il ritiro dei premi contattare il numero 337345332.

“Ringraziamo i Comitati che hanno accettato l’invito del Rione Santa Caterina a partecipare a questa iniziativa e che, ogni anno, grazie al loro lavoro e ai loro costumi rendono unico il nostro Palio ma soprattutto il Comitato rossoceleste che con entusiasmo, impegno e tanta passione ha permesso la realizzazione della serata” hanno commentato il Rettore e tutto il Direttivo. L’appuntamento è per il prossimo anno per la III edizione.